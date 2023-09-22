Лукашенко: нам не фермы нужны, а молочно-товарные комплексы

Двигаться нужно к тому, чтобы полностью уйти от ферм и перейти к современным молочно-товарным комплексам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 сентября, на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Нам нужны комплексы, где стоит корова, мы получаем чистое молоко и детей можем кормить, – сказал Лукашенко. Обращаясь к главам облисполкомам, Президент обозначил, что с сегодняшнего дня новые молочно-товарные комплексы будут считаться их личными инвестиционными проектами. «Посмотрим на отдачу», – сказал глава государства.

Президент также напомнил, что в целях модернизации животноводческих объектов был принят соответствующий указ, согласно которому в 2023-2024 годах должно быть построено по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области.