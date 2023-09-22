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Лукашенко: нам не фермы нужны, а молочно-товарные комплексы

22 сентября 2023 10:14
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Двигаться нужно к тому, чтобы полностью уйти от ферм и перейти к современным молочно-товарным комплексам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 сентября, на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Нам нужны комплексы, где стоит корова, мы получаем чистое молоко и детей можем кормить, – сказал Лукашенко. Обращаясь к главам облисполкомам, Президент обозначил, что с сегодняшнего дня новые молочно-товарные комплексы будут считаться их личными инвестиционными проектами. «Посмотрим на отдачу», – сказал глава государства. 

Президент также напомнил, что в целях модернизации животноводческих объектов был принят соответствующий указ, согласно которому в 2023-2024 годах должно быть построено по 10 молочно-товарных комплексов в каждой области. 

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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