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«Дети выбирали конфеты». Белоруска выиграла в «Санте» 30 000 рублей

02 августа 2024 09:27
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Александр Меженный, ведущий:
На кону 30 000 рублей. Победителем становится Грецкая Елена Александровна из Гродно.

«Дети выбирали конфеты». Белоруска выиграла в «Санте» 30 000 рублей-1

– Серьезно?
– Никаких шуток! Я первый раз в жизни выигрываю такие деньги.

Мы просто заехали в магазин с детьми. Я ходила по своим делам, а дети выбирали конфеты. Мне кажется, что мой приз благодаря детям.

«Дети выбирали конфеты». Белоруска выиграла в «Санте» 30 000 рублей-4

Первым делом приеду в Гродно, сделаю карточку «Санты». Буду тоже участвовать в розыгрыше.

«Дети выбирали конфеты». Белоруска выиграла в «Санте» 30 000 рублей-7

«Санта» – это доступность, качество и самый большой выигрыш! Мы рады, что выиграли такой огромный приз. Покупайте товары в «Санте» и обязательной выигрывайте!

*На правах рекламы. 

# Реклама # общество # Александр Меженный

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