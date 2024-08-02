«Дети выбирали конфеты». Белоруска выиграла в «Санте» 30 000 рублей

Александр Меженный, ведущий:
На кону 30 000 рублей. Победителем становится Грецкая Елена Александровна из Гродно.
Александр Меженный, ведущий:
На кону 30 000 рублей. Победителем становится Грецкая Елена Александровна из Гродно.
– Серьезно?
– Никаких шуток! Я первый раз в жизни выигрываю такие деньги.
Мы просто заехали в магазин с детьми. Я ходила по своим делам, а дети выбирали конфеты. Мне кажется, что мой приз благодаря детям.
Первым делом приеду в Гродно, сделаю карточку «Санты». Буду тоже участвовать в розыгрыше.
«Санта» – это доступность, качество и самый большой выигрыш! Мы рады, что выиграли такой огромный приз. Покупайте товары в «Санте» и обязательной выигрывайте!
*На правах рекламы.