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Отдельные хозяйства Беларуси перешли на круглосуточный режим работы

02 августа 2024 10:44
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В некоторых областях Беларуси работы в поле не прекращаются даже с наступлением темноты. Погода не всегда благоприятствует аграриям, потому крайне важно с толком использовать каждую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельные хозяйства Беларуси перешли на круглосуточный режим работы-1

Круглосуточно комбайнеры трудятся на хлебных нивах Солигорского района. В хозяйстве «Горняк» в ночные смены на уборку пшеницы выходят пять экипажей. Это позволяет увеличивать темпы и сокращать сроки жатвы.

Отдельные хозяйства Беларуси перешли на круглосуточный режим работы-4

Арташес Саакян, директор ОАО «Горняк» Солигорского района:
Люди нацелены на полноценную работу без учета времени суток, чтобы в кратчайшие сроки убрать с минимальными потерями. Никаких проблем со специалистами, работниками, комбайнерами абсолютно нет. Полное понимание с их стороны, поставленные задачи воспринимаются и полноценно выполняются.

Отдельные хозяйства Беларуси перешли на круглосуточный режим работы-7

Не упустить в темноте ни одного хлебного колоса помогает искусственное освещение. Для качественной работы аграриев в ночной период созданы все необходимые условия.

# Уборочная кампания # общество

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