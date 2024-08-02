Отдельные хозяйства Беларуси перешли на круглосуточный режим работы

В некоторых областях Беларуси работы в поле не прекращаются даже с наступлением темноты. Погода не всегда благоприятствует аграриям, потому крайне важно с толком использовать каждую минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглосуточно комбайнеры трудятся на хлебных нивах Солигорского района. В хозяйстве «Горняк» в ночные смены на уборку пшеницы выходят пять экипажей. Это позволяет увеличивать темпы и сокращать сроки жатвы.

Арташес Саакян, директор ОАО «Горняк» Солигорского района:

Люди нацелены на полноценную работу без учета времени суток, чтобы в кратчайшие сроки убрать с минимальными потерями. Никаких проблем со специалистами, работниками, комбайнерами абсолютно нет. Полное понимание с их стороны, поставленные задачи воспринимаются и полноценно выполняются.