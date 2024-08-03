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Лукашенко находится с рабочей поездкой в Петриковском районе

03 августа 2024 07:27
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Рабочая поездка по Гомельской области и кадровые решения в поле. Сегодня, 3 августа, у главы государства рабочая суббота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко находится с рабочей поездкой в Петриковском районе-1

В центре внимания хозяйство «Полесье-Агроинвест», где производят половину всей сельхозпродукции Петриковского района. Александр Лукашенко положительно оценил работу здешнего управленца. И принял важное решение. По предложению губернатора руководитель «Полесья-Агроинвест» назначен председателем Петриковского района.

Лукашенко находится с рабочей поездкой в Петриковском районе-4

Приступать к исполнению обязанностей поручено с понедельника. Хозяйство успешное. Здесь уже готовятся приступить к новому циклу сельскохозяйственного года. Под контролем Александра Лукашенко не только уборочная, но уже и посевная. После ознакомления с ходом озимого сева в планах посещение молочно-товарного производства. У «Полесья-Агроинвест» основные показатели в норме и ежегодно есть прирост.

Все подробности рабочей поездки – в наших следующих выпусках.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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