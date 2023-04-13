«Всё как положено». В Беларуси военнослужащие запаса проходят интенсивную подготовку

Новости Беларуси. Освежить в памяти военные навыки и получить новый опыт. Мероприятия боевого слаживания с участием военнообязанных проходят на одном из полигонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Освежить в памяти военные навыки и получить новый опыт. Мероприятия боевого слаживания с участием военнообязанных проходят на одном из полигонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курс интенсивной подготовки для служащих запаса – часть комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, которая проводится сейчас в Беларуси. Мотострелки практикуются в вождении боевых машин пехоты, совершенствуют навыки стрельбы, изучают применение уже знакомых и новых видов вооружения.
Александр Шурхай, рядовой запаса:
Мы понимаем, что это нужно, необходимо нам и нашему государству. Поэтому родные с понимаем, на работе руководство тоже отнеслось с пониманием. Собрали, отправили – все как положено. Сейчас уже начинаются тактические учения, сегодня это очень интересно. Разнообразие, хочется обновить те знания, которые были, и даже те, которых не было. Потому что за это время боевая наука поменялась, тактика поменялась – очень интересно.
Кроме того, развернуты точки тактической, инженерной и медицинской подготовки. Здесь бойцы практикуют техники рукопашного боя, оказание первой помощи.