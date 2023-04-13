«Всё как положено». В Беларуси военнослужащие запаса проходят интенсивную подготовку

Александр Шурхай, рядовой запаса:

Мы понимаем, что это нужно, необходимо нам и нашему государству. Поэтому родные с понимаем, на работе руководство тоже отнеслось с пониманием. Собрали, отправили – все как положено. Сейчас уже начинаются тактические учения, сегодня это очень интересно. Разнообразие, хочется обновить те знания, которые были, и даже те, которых не было. Потому что за это время боевая наука поменялась, тактика поменялась – очень интересно.