МЧС напоминает: сжигать траву на территории Беларуси запрещено

Так делать нельзя – снова напоминают в МЧС и Минприроды. Почву это не обновляет, зола – ей не помощник. А за умышленные поджоги назначен большой штраф. Сельскохозяйственные палы и выжигание растительности на территории Беларуси – запрещены. Статистика сухая: лишь 5–10 % возгораний в экосистемах происходит из-за погоды, абсолютное большинство – по вине людей.