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МЧС напоминает: сжигать траву на территории Беларуси запрещено

13 апреля 2023 08:07
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Новости Беларуси. Печальный вестник середины весны и будущего лета – травяные палы. Сжигание травы после зимы – совершенно точная причина пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС напоминает: сжигать траву на территории Беларуси запрещено-1

Так делать нельзя – снова напоминают в МЧС и Минприроды. Почву это не обновляет, зола – ей не помощник. А за умышленные поджоги назначен большой штраф. Сельскохозяйственные палы и выжигание растительности на территории Беларуси – запрещены. Статистика сухая: лишь 5–10 % возгораний в экосистемах происходит из-за погоды, абсолютное большинство – по вине людей.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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