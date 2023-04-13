Останки 386 человек, убитых фашистами, перезахоронили в Гомельском районе

Новости Беларуси. Останки 386 человек, невинных жертв фашистского режима, перезахоронили в Гомельском районе. Траурная церемония прошла у мемориала «Партизанская криничка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибшие были найдены при раскопках в Ченковском лесу. На его территории благодаря работе с архивами и опросу свидетелей Прокуратура обнаружила массовое захоронение времен Великой Отечественной войны.

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:

Это исключительно мирные жители, причем преимущественно это женщины разного возраста. Если мы говорим про лиц мужского пола, то это старики старше 60-65 лет. Мы отработали 29 захоронений. Сейчас в работе у нас два захоронения и идет рекогносцировка третьего блока местности на предмет определения и иных.

Часть останков жертв геноцида пока остается в расстрельных ямах. Каждый может увидеть свидетельства трагедии белорусского народа. За прошлый год раскопки в Ченковском лесничестве посетили более семи тысяч человек.

Максим Тихиня, учащийся Гомельского государственного агропромышленного колледжа:

Не думал, что покажут вот эти раскопки. По рассказам оно выглядит иначе. А в реальной жизни совершенно по-другому. И начинают бежать мурашки. Сейчас побыл. Считаю, что это должен посмотреть каждый, почувствовать эти мурашки, чтобы не допустить этого в будущем. Это не должно повториться.