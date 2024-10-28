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В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Сахалинской области России

28 октября 2024 08:28
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В Беларусь прибыла делегация Сахалинской области, возглавляемая губернатором Валерием Лимаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Сахалинской области России-2

Уже по традиции гости из российского региона начинают рабочий визит в Минск с церемонии памяти. Венки и цветы возложили к монументу на площади Победы. В составе делегации – не только представители правительства региона и Южно-Сахалинской администрации, но и участники бизнес-сообщества. Они посетят холдинг «Амкодор», Минский автомобильный завод, «БЕЛАЗ».

Сотрудничество между Беларусью и Сахалинской областью охватывает множество сфер. Двусторонние отношения предполагается расширить за счет взаимодействия через совместные экономические проекты. Гостей интересует белорусский опыт в области модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сотрудничество в промышленных отраслях, IT-технологиях, строительной сфере. Эти вопросы будут рассмотрены на переговорах и встречах с белорусским руководством.

# Беларусь-Россия

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