Более миллиона человек с начала года отдохнули в белорусских здравницах. Из них около 600 тысяч смогли получить услуги за счет республиканского бюджета и фонда социального страхования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В санатории приезжают не только на оздоровление и лечение, но и отдых. Поэтому учитываются интересы людей всех возрастов. Едут к нам с охотой и иностранцы. В этом году в белорусских здравницах встречали гостей из 55 стран. Их влекут наши многофункциональные центры, которые ежегодно улучшают материально-техническую базу.
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси:
Брендом белорусских санаториев является медицинская составляющая. Человек приезжает к нам (как гражданин республики, так и иностранный гражданин) получить услугу, которую он не может получить нигде в другом месте, потому что сегодня на территории санаториев, у каждого практически, функционирует скважина с минеральной водой или используются другие природные лечебные факторы. Соответственно, услугу он может получить только в этом месте. И медицинская эффективность. Сегодня у нас есть санатории, где процент повторных посещений превышает 80 %. Это свидетельствует о том, что человек получает видимый медицинский эффект и приезжает сюда снова и снова.
Бытует мнение, что санатории востребованы лишь летом, но бронирование номеров на осенне-зимний период показало обратное. Зарезервировано 85 % номеров.