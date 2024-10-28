Более миллиона человек с начала года отдохнули в белорусских здравницах. Из них около 600 тысяч смогли получить услуги за счет республиканского бюджета и фонда социального страхования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В санатории приезжают не только на оздоровление и лечение, но и отдых. Поэтому учитываются интересы людей всех возрастов. Едут к нам с охотой и иностранцы. В этом году в белорусских здравницах встречали гостей из 55 стран. Их влекут наши многофункциональные центры, которые ежегодно улучшают материально-техническую базу.