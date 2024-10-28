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Обратиться можно с любым вопросом. Где подростки могут получить психологическую помощь?

28 октября 2024 09:30
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Поговорим о подростках. Есть такая особая категория граждан, которых все раздражает, которые сами импульсивные, все им не так. Что делать взрослым? Взрослые должны создать условия, при которых ребенок может прийти и получить ответы на все поставленные вопросы.

В студии «Нового утра» Валерия Левковская, ученица 10 класса средней школы № 172 г. Минска? и Валентина Шукан, руководитель центра дружественного подросткам «Доверие» г. Минска.


Юрий Царев, ведущий:
Все началось в 2003 году с проекта «Охрана здоровья подростков», сейчас у нас в стране более 50 подробных центров. Можно ли уже сделать выводы, насколько важна для наших подростков психологическая помощь, поддержка? Идут ли с открытым сердцем ребята к вам?

Обратиться можно с любым вопросом. Где подростки могут получить психологическую помощь? -2

Валентина Шукан, руководитель центра дружественного подросткам «Доверие» г. Минска:
Да, мы работаем уже больше 20 лет. Все начиналось с трех центров, которые были открыты в Минске. Это был пилотный проект Министерства здравоохранения. Поддержал его Детский фонд ООН ЮНИСЕФ тогда еще. Сейчас уже 58 центров, в Минске 9, в областных городах, в районных городах. Они открываются на базе детских поликлиник или ЦРБ. В этих центрах работают не только психологи, но и врачи (гинекологи, педиатры, приглашаются наркологи, дерматовенерологи). Любой подросток анонимно может прийти к любому специалисту центра.

Подробности в видео.

# Психология # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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