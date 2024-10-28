Обратиться можно с любым вопросом. Где подростки могут получить психологическую помощь?

Поговорим о подростках. Есть такая особая категория граждан, которых все раздражает, которые сами импульсивные, все им не так. Что делать взрослым? Взрослые должны создать условия, при которых ребенок может прийти и получить ответы на все поставленные вопросы.

В студии «Нового утра» Валерия Левковская, ученица 10 класса средней школы № 172 г. Минска? и Валентина Шукан, руководитель центра дружественного подросткам «Доверие» г. Минска.



Юрий Царев, ведущий:

Все началось в 2003 году с проекта «Охрана здоровья подростков», сейчас у нас в стране более 50 подробных центров. Можно ли уже сделать выводы, насколько важна для наших подростков психологическая помощь, поддержка? Идут ли с открытым сердцем ребята к вам?