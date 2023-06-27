Лукашенко на вручении генеральских погон: нам выпала миссия сохранить мир

Наше поколение проходит испытание на прочность. И нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев. Об этом во вторник, 27 июня, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны, за мир на нашей земле и безопасность белорусского народа», – отметил Президент.

Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает над нашей землей, сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но жизнь без войны – результат ежедневной и кропотливой работы. Она не всегда на виду, но требует огромных усилий, порой риска для жизни.

