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Лукашенко на вручении генеральских погон: нам выпала миссия сохранить мир

27 июня 2023 08:07
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Наше поколение проходит испытание на прочность. И нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев. Об этом во вторник, 27 июня, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

«Сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны, за мир на нашей земле и безопасность белорусского народа», – отметил Президент.  

Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает над нашей землей, сказал Лукашенко. 

Белорусский лидер отметил, что современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но жизнь без войны – результат ежедневной и кропотливой работы. Она не всегда на виду, но требует огромных усилий, порой риска для жизни. 
 

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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