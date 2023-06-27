Александр Лукашенко вручит генеральские погоны и ответит на вопросы представителей СМИ

Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня, 27 июня, вручит генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие запланированное, однако пройдет в расширенном составе.
Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня, 27 июня, вручит генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие запланированное, однако пройдет в расширенном составе.
Во Дворец Независимости приглашены руководители военных и силовых структур, спецподразделений, СМИ, политологи, журналисты. «Разговор ожидается серьезный» – пишет Telegram-канал «Пул Первого». Будут даны ответы на вопросы, которые волнуют общество.