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Александр Лукашенко вручит генеральские погоны и ответит на вопросы представителей СМИ

27 июня 2023 07:40
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Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня, 27 июня, вручит генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие запланированное, однако пройдет в расширенном составе.

Александр Лукашенко вручит генеральские погоны и ответит на вопросы представителей СМИ-1

Во Дворец Независимости приглашены руководители военных и силовых структур, спецподразделений, СМИ, политологи, журналисты. «Разговор ожидается серьезный» – пишет Telegram-канал «Пул Первого». Будут даны ответы на вопросы, которые волнуют общество.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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