На Форуме регионов в Уфе планируется подписать меморандум о поставках рельсового электротранспорта из Беларуси

Выставка достижений народного хозяйства Беларуси и России 27 июня открывается в Уфе. Там продолжается Форум регионов Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он охватывает самые различные направления в сотрудничестве: от гуманитарного до экономического.

В процессе интеграции не должно быть пробелов ни в чем. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сегодня это демонстрирует Уфа – столица Башкортостана. Там хорошо знают возможности нашей страны. В этом российском регионе выпускаются белорусские троллейбусы. Будет организовано и производство трамваев.