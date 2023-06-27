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На Форуме регионов в Уфе планируется подписать меморандум о поставках рельсового электротранспорта из Беларуси

27 июня 2023 08:02
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Выставка достижений народного хозяйства Беларуси и России 27 июня открывается в Уфе. Там продолжается Форум регионов Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он охватывает самые различные направления в сотрудничестве: от гуманитарного до экономического.

На Форуме регионов в Уфе планируется подписать меморандум о поставках рельсового электротранспорта из Беларуси-1

В процессе интеграции не должно быть пробелов ни в чем. Как неоднократно подчеркивал глава нашего государства, для Беларуси и России Форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сегодня это демонстрирует Уфа – столица Башкортостана. Там хорошо знают возможности нашей страны. В этом российском регионе выпускаются белорусские троллейбусы. Будет организовано и производство трамваев.

На Форуме регионов в Уфе планируется подписать меморандум о поставках рельсового электротранспорта из Беларуси-4

Меморандум о поставках 30-ти машинокомплектов рельсового электротранспорта из Минска планируется подписать на Форуме. Всего к заключению подготовлены не менее 25-ти соглашений между представителями деловых кругов двух стран.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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