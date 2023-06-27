«Поезд памяти» побывал в Нижнем Новгороде. Чем занялись в городе участники акции?

В столицу Форума регионов Беларуси и России Уфу 27 июня направляется состав «Поезда памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне очередной остановкой для его пассажиров стал Нижний Новгород.

Второй по величине после московского – местный Кремль, панорама на месте слияния двух полноводных рек Оки и Волги. Городу более 800 лет, организаторы придумали немало интерактива. Отличная возможность увидеть исторические места.