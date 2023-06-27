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«Поезд памяти» побывал в Нижнем Новгороде. Чем занялись в городе участники акции?

27 июня 2023 07:36
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В столицу Форума регионов Беларуси и России Уфу 27 июня направляется состав «Поезда памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне очередной остановкой для его пассажиров стал Нижний Новгород. 

Второй по величине после московского – местный Кремль, панорама на месте слияния двух полноводных рек Оки и Волги. Городу более 800 лет, организаторы придумали немало интерактива. Отличная возможность увидеть исторические места.

«Поезд памяти» побывал в Нижнем Новгороде. Чем занялись в городе участники акции?-1

Дмитрий Арзамасцев, педагог Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области (Россия):
Мы подготовили рисунки двух видов – на нижегородскую ярмарку, новый стадион, собор Александра Невского и реки Ока и Волга, в месте их слияния. И по приготовленным рисункам дети напишут гуашью виды нашего города.

Нижний Новгород сейчас – молодежная столица России. После создания пейзажей участники акции продолжили знакомство с неповторимыми видами города.

«Поезд памяти» побывал в Нижнем Новгороде. Чем занялись в городе участники акции?-4

Напомним, международный проект «Поезд памяти», посвященный истории Великой Отечественной войны, в 2023 году объединил молодых людей из четырех стран.

Остановка – Нижний Новгород. Участники «Поезд Памяти» побывали на слиянии Оки и Волги. Впечатления здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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