Лукашенко – Мнангагве: Беларусь высоко ценит дружбу с Зимбабве

Мы очень высоко ценим дружбу с вашей страной. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 14 мая, на переговорах с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что Беларусь вместе с Африкой достигают ощутимых практических результатов

Лукашенко обозначил, что Республику Беларусь с Зимбабве объединяют подходы к формированию справедливого миропорядка, в основе которого суверенное равенство всех стран, многосторонность и уважение.