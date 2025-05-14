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Лукашенко – Мнангагве: Беларусь высоко ценит дружбу с Зимбабве

14 мая 2025 09:12
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Лукашенко – Мнангагве: Беларусь высоко ценит дружбу с Зимбабве-0

Мы очень высоко ценим дружбу с вашей страной. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 14 мая, на переговорах с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что Беларусь вместе с Африкой достигают ощутимых практических результатов

Лукашенко обозначил, что Республику Беларусь с Зимбабве объединяют подходы к формированию справедливого миропорядка, в основе которого суверенное равенство всех стран, многосторонность и уважение.

Белорусский лидер подчеркнул, что за последние годы двусторонние отношения вышли на новый уровень: ощутимо расширены торгово-экономические отношения, сформирована прочная договорно-правовая база. С момента исторических переговоров в Хараре в 2023 году сделано очень много.

Фото: president.gov.by

 

# Александр Лукашенко

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