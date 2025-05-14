Родители платят только 10% – во сколько обойдётся отдых ребёнка в детском лагере в Беларуси

Школьники с нетерпением ждут каникул. Впереди три месяца отдыха. Многие планируют провести лето в оздоровительных лагерях и санаториях. О путевках позаботились еще в феврале. Сейчас их уже не найти.

Поэтому к открытию теплого сезона здравницы готовятся с марта. Среди основных работ – установка новой мебели в корпусах, закупка спортивного инвентаря и озеленение территорий. На укрепление материально-технической базы детских лагерей направили около 36 миллионов рублей. Это на 15 % больше, чем в прошлом году.

В этом сезоне оздоровиться планируют более 400 тысяч детей. И каждый раз число желающих растет. Отдых в летнем лагере для подростков – это возможность найти новых друзей, стать самостоятельнее и получить полный комплекс медицинских услуг.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: Планируется, что в период летней кампании будет функционировать около 6 тысяч лагерей. Из них 1 500 – это лагеря с круглосуточным пребыванием и 4 500 – с дневным пребыванием. Что касается круглосуточных лагерей, у нас полноценно 148 стационарных лагерей, которые будут работать только в летний период. Ведется их активная подготовка. Общая коечная мощность – около 25 тысяч в один заезд.

В летних лагерях с круглосуточным пребыванием не менее четырех смен, каждая по 15 дней. Вторая и третья смены – самые популярные. Путевки разбирают буквально за считаные дни. И, как правило, часть стоимости оплачивает государство.

Геннадий Болбатовский:

В лагерь с круглосуточным пребыванием стоимость путевки составит около 685 рублей, в то время как сумма дотации составит 275 рублей. То есть компенсируют более 40 % стоимости путевки. Традиционно остальную часть, как правило, компенсируют профсоюзы или собственники в соответствии с коллективным договором. Родительская плата составляет около 10 %.