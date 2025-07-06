Западные соседи едут на «Славянку» целыми автобусами! Лапицкий рассказал об интересе к фестивалю

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Начались политические события, санкции. И тогда вот как раз таки, вот как мы сегодня печень от плевел отделяли, отделились те люди, которые по каким-то причинам, не от них зависящим, они стали не с нами, им было не по пути. Причем мы всем всегда говорим: на флагштоках «Славянского базара» реют флаги тех стран, которым правительство говорит: нельзя, там плохо, там диктатура, там ужасно. А люди приезжают, и тем самым это правительство стран порождает в людях еще больше интереса сюда ехать.

Мы никогда не будем скрывать – приграничье, Литва, Латвия, Эстония. Как они хотят ехать! Они целыми автобусами приезжают, у них нет возможности выкупить билеты, мы им бронируем билеты, они по приезду покупают билеты, мы находим места, где они могут оставить свои автобусы и так далее. Вот это как наша такая поговорка есть: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот это случилось. Оно случилось и такое как есть.

Безусловно, мы в творчестве потеряли, мы не будем скрывать. Мы потеряли контакты, которые бы нам хотелось, может быть, мы приобрели огромное количество сложностей логистических. Но зато каждый вот этот фестиваль после 2020 года, ну, мне кажется, вы знаете, если бы там, как в Великую Отечественную, когда сбивали самолеты, звездочки на крыльях – вот мне кажется, что это каждая звездочка не одной равна, а двум-трем звездочкам.