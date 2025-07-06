Лапицкий: «Славянский базар» – единственный фестиваль в мире, который 34 года проходит без перерывов

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Вот на ваш взгляд, бывает ли много друзей? И все-таки вот эта дружба – это сродни некой дипломатии? Мы сейчас говорим уже не про песни.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Дружба последних пяти лет показала, кто есть друг. И это очень важно. Сначала ковидная история случилась с нашим фестивалем. И я тоже хочу отметить, что мы единственный фестиваль в мире, который 34 года проходит без перерывов. И это только благодаря как раз таки главе нашего государства и нашему руководству страны. Потому что тогда дирекция, в тот ковидный год, составила 14 программ фестиваля. И где-то на программе восьмой мы были уже готовы отказаться от проведения фестиваля в этом году, потому что мы понимали, что это сделать невозможно.

Мы понимали, что наш контент и артисты – это большая часть российской эстрады. Мы понимали, что между нашими государствами не ходят поезда. И когда накануне «Славянского базара» на Белорусский вокзал прибывал поезд «Белорусской железной дороги», на Белорусском вокзале в Москве просто был, ну знаете, такой ступор. Потому что это было просто нонсенс. И мы показали, что на объединение, на один результат мы можем сделать все что угодно. Мы можем поезда запустить, пароходы, самолеты и так далее.