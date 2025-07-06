Что нового будет на «Славянском базаре в 2025-м – рассказал Глеб Лапицкий

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какие новинки в этом году будут на «Славянском базаре»?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Новинок действительно много. Точно так же, как в необычной локации сегодня я тут с вами встречаюсь, точно так же будет и необычная локация на «Славянском базаре». Мы впервые в этом году задействуем Центральный спортивный комплекс. И Центральный спортивный комплекс будет не для футбола, а для песен. Там пройдет четыре больших концерта: и на молодую аудиторию, и на юную совсем аудиторию, которые слушают «ТикТок» и смотрят всякие блогерства. Там будет и встреча любителей Стаса Михайлова, там будет и танцплощадка проходить вместе с «Миражом», «Рефлексом».

Поэтому эту площадку мы максимально сделаем танцевальной, чтобы там люди спозиционировались. Мы видим просто большой спрос на фестиваль. И чтобы не увеличивать дни фестиваля, мы его насыщаем и добавляем такую 6-тысячную площадку. То есть у нашего 6-тысячного амфитеатра появляется еще одна площадка тоже на 6 тысяч зрителей.

Очень интересный проект мы в этом году запускаем для молодежи, для нашей. Несколько лет мы уже проводим образовательный вектор на нашем фестивале. Для молодежи ссузов, вузов это очень важно. И начали не только их приглашать, но начали приглашать и молодых педагогов, которые с ними работают. Чтобы они потом возвращались в свои учебные заведения и рассказывали о том, о чем им рассказывают великие преподаватели ГИТИСа, «Гнесинки». Это совместный наш такой проект. А в этом году мы в нашем колледже Соллертинского им отдаем целую площадку, чтобы совершенно молодежное экспериментальное творчество там показывать. Назвали мы это «Территория старта». Я думаю, что это как раз таки тот задел от «Славянского базара», о котором через промежуток времени мы будем говорить, что они когда-то начинали у нас.

Это еще и театральная программа, и кукольная программа. Это большая выставочная программа. 14 только выставочных проектов в этом году у нас будет на «Славянском базаре». Это огромный тоже пласт такой. Причем проекты не только наши такие белорусские, еще проекты российские, сербские, прибалтийские проекты.

В этом году мы делаем поддержку и коллаборацию вместе с одним ювелирным брендом, где наша молодая художница отрисовала картины, они по ее эскизам изделия сделали ювелирные, и мы вот это в комплексе все презентуем. То есть вот это выставочная программа, потом театральная программа. Кукольный квартал наш – это театр только кукольный. А если говорить о театральной программе, опять-таки такое наше своеобразное достояние, что театральная программа полностью состоит из репертуарных спектаклей. То есть это такая вот классика.

Экспериментов тоже на «Славянском базаре» много. Когда-то мы были одними из первых, кто создал большой «тиктоковский» проект. Нас в прошлом году так неплохо покритиковали, но мы потом поняли, что молодежи надо доносить ту информацию, которую нам надо до нее доносить, но понятным языком.