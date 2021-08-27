Как справиться с депрессией осенью? Советы психолога

Лето на исходе. Впереди уютные, еще теплые осенние вечера. Самое время для посиделок на кухне и разговоров по душам за чашечкой ароматного чая или кофе. Однако не все готовы с легкостью попрощаться с летом. Многие впадают в уныние, работоспособность близится к нулю. Впрочем, есть люди, которые умеют находить плюсы и в золотой поре года.

Ольга Поляк:

Осень я люблю, потому что такая красивая пора года, много ярких красок. Конечно, как у любого человека, бывает плохое настроение, потому что меньше солнца, света осенью.

Лариса Зайцева:

Я люблю осень, но сухую осень, теплую. Все такое желто-золотое, красное, цвета меняются, тогда это радостно. Но если идет дождь и грязно, то любой человек, думаю, подвержен депрессии. Есть ритуал, когда идет сильный дождь, сесть возле окна, сделать себе кофе, взять шоколадку и смотреть на дождь, но через окно. Это очень помогает. Зачастую мы называем депрессией состояние, когда минорное настроение берет верх над желанием что-то делать, двигаться и радоваться жизни. Но не стоит путать хандру с депрессий. Ведь на самом деле это серьезное заболевание со своими симптомами и методикой лечения. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия выходит на второе место по заболеваниям. Но как же ее вовремя распознать?

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Существует так называемая триада депрессии, то есть в первую очередь если у человека в течение двух недель подавленное настроение, он грустный, испытывает чувство вины, у него общий тонус жизненный очень снижен – это первое. Второе – проблемы со сном. Раннее просыпание в 4 утра. Сложность заснуть. И третий основной признак – либо потеря аппетита чаще всего, либо, наоборот, человек начинает очень много есть. Если у человека в течение двух-трех недель сохраняются эти три признака, то, скорее всего, это депрессия.

Как вариант, можно пройти тест, который поможет определиться с дальнейшим планом действий и подтвердить либо опровергнуть наличие депрессии. Следует избавиться от иллюзии, что всегда быть в тонусе и хорошем состоянии – миф. Нормально периодически грустить. Но если всерьез заниматься своим ростом и прорабатывать основные сферы жизни, то периоды тоски будут протекать куда легче.

Кристина Смольская:

Есть такое понятие – жизненный квадрат человека, если его укреплять, то человек постепенно будет становиться сильнее и чувствовать большую опору под ногами. Что это значит? Нашу жизненную сферу можно разделить на четыре блока: первое – это наша вера и ценности, второе – это наше тело, третье – это отношения с близкими, с семьей, четвертое – это работа и достижения. Наша какая-то созидательная деятельность. И вот если укреплять каждую из этих четырех сфер, то постепенно человек будет чувствовать себя увереннее и смелее. Моя рекомендация – укреплять себя, уделять свое внимание, энергию во всех этих четырех сферах, тогда человек будет сильнее.

Меланхолию легко победить, если следовать простым рекомендациям специалистов. Кристина Смольская:

Из самого простого, что человек может сделать – это добавьте света в свое помещение. Включайте искусственные источники света. Почему происходит эта осенняя хандра? Потому что становится мало света. Когда вы даже искусственно добавляете в свое жилище, то становится получше. Второе, что я бы порекомендовала, это, конечно, развивать какие-то такие близкие отношения. Какие-то теплые посиделки с друзьями, разговоры. Уделяйте этому особенное внимание.

Кристина Смольская:

И третье, чего я не могу не порекомендовать – развивать какой-то свой эмоциональный интеллект, но это может быть в приятном русле: например, какая-то арт-терапия, даже простое рисование способно из негативного, подавленного состояния привести вас в довольно ресурсное, приятное позитивное настроение.