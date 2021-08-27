Готовим домашнее мороженое из четырёх ингредиентов. Рецепт от шеф-повара

Вкус, которой знаком с детства. Мороженое любят все: и взрослые, и дети. Сегодня в супермаркетах такое изобилие, что глаза разбегаются. А если приготовить мороженое дома, получится гораздо вкуснее и полезнее. Готовится оно намного проще, чем вы думаете.

Вадим Парханович, шеф-повар: Сегодня мы приготовим домашнее мороженое, для этого нам понадобятся 500 грамм жирных сливок, 150 грамм молока и сахара, три желтка, ванильный экстракт.

Наливаем молоко в сотейник и подогреваем. Важный момент: молоко не должно закипеть. Пока оно разогревается, самое время заняться желтками. Их нужно взбить с сахаром.

Вадим Парханович:

Наше молоко разогрелось, вливаем его в яичную смесь тонкой струйкой.

Полученную смесь необходимо хорошенько перемешать венчиком.