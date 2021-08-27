Готовим домашнее мороженое из четырёх ингредиентов. Рецепт от шеф-повара
Вкус, которой знаком с детства. Мороженое любят все: и взрослые, и дети. Сегодня в супермаркетах такое изобилие, что глаза разбегаются. А если приготовить мороженое дома, получится гораздо вкуснее и полезнее. Готовится оно намного проще, чем вы думаете.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим домашнее мороженое, для этого нам понадобятся 500 грамм жирных сливок, 150 грамм молока и сахара, три желтка, ванильный экстракт.
Наливаем молоко в сотейник и подогреваем. Важный момент: молоко не должно закипеть. Пока оно разогревается, самое время заняться желтками. Их нужно взбить с сахаром.
Вадим Парханович:
Наше молоко разогрелось, вливаем его в яичную смесь тонкой струйкой.
Полученную смесь необходимо хорошенько перемешать венчиком.
Вадим Парханович:
После того как взбили яйцо с молоком, ставим его охлаждаться в ледяную воду. Ему нужно охладиться до комнатной температуры. Вливаем охлажденные сливки и ванильный экстракт. Взбиваем. Смешиваем яичную смесь со сливками. Вливаем наше получившееся мороженое в металлическую форму, закрываем пленкой и ставим в морозилку на 3 часа.
3 часа – и готово. Достаем наше мороженое из морозильника и приступаем к финальному этапу: красивой сервировке и подаче к столу. Интересный вариант – мороженое в половинках кокоса. Чем не экзотика?
Вадим Парханович:
Наше мороженое готово. Всем приятного аппетита.
Получилось вкусное домашнее мороженое. Минимум ингредиентов, максимум пользы. Главное – не переборщите с количеством, за окном уже не так тепло, чувствуется приближение осени.