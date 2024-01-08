Травмы, обморожения и ДТП в Беларуси. Чем зима «радует» жителей страны?

Новости Беларуси. Беларусь остается во власти холодов. Не обходится без последствий. Гололедные травмы, обморожения, ДТП и застрявшие в дороге автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому и как помогают спасаться от мороза, расскажет Дарья Седун. Чем ниже опускаются столбики термометров, тем быстрее растет статистика гололедных травм и обморожений. По данным Минздрава, за сутки в стране зарегистрировали порядка 50 случаев. Всего же с начала года за медицинской помощью к травматологам обратились практически 9,5 тысячи человек.

Вероника Лебедева, и.о. заведующего травмо-хирургическим отделением 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска:

До 50 травм в день. Повреждения лучезапястных суставов, голеностопных суставов, переломы бедер, плеч, вывихи плеча. Все, что характерно для падений. По возможности стараемся ходить аккуратно, телефоны и наушники откладываем в сторону, по возможности ходим маленькими короткими шагами. Обувь обязательно должна соответствовать сезону и погоде.

Резкое похолодание доставило хлопот и автомобилистам. Вот уже несколько дней дворы и парковки по всей стране переполнены. Многие авто январскую стужу не выдерживают. А некоторые водители сталкиваются с проблемами прямо в дороге. На помощь приходят инспекторы ГАИ. Специальные мобильные отряды на загородных магистралях и в городе дежурят круглые сутки. Особое внимание волонтеры Красного Креста уделяют тем, кто остался с январскими морозами один на один. Людям без определенного места жительства. Для них по всей стране работают мобильные пункты обогрева. Здесь можно укрыться от холода, выпить горячий чай, подкрепиться супом, а при необходимости утеплиться: Красный крест выдает зимнюю одежду и обувь. Помогут и тем, кто обращается за медицинской помощью.