Травмы, обморожения и ДТП в Беларуси. Чем зима «радует» жителей страны?
Новости Беларуси. Беларусь остается во власти холодов. Не обходится без последствий. Гололедные травмы, обморожения, ДТП и застрявшие в дороге автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кому и как помогают спасаться от мороза, расскажет Дарья Седун.
Чем ниже опускаются столбики термометров, тем быстрее растет статистика гололедных травм и обморожений. По данным Минздрава, за сутки в стране зарегистрировали порядка 50 случаев. Всего же с начала года за медицинской помощью к травматологам обратились практически 9,5 тысячи человек.
Вероника Лебедева, и.о. заведующего травмо-хирургическим отделением 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска:
До 50 травм в день. Повреждения лучезапястных суставов, голеностопных суставов, переломы бедер, плеч, вывихи плеча. Все, что характерно для падений. По возможности стараемся ходить аккуратно, телефоны и наушники откладываем в сторону, по возможности ходим маленькими короткими шагами. Обувь обязательно должна соответствовать сезону и погоде.
Резкое похолодание доставило хлопот и автомобилистам. Вот уже несколько дней дворы и парковки по всей стране переполнены. Многие авто январскую стужу не выдерживают. А некоторые водители сталкиваются с проблемами прямо в дороге. На помощь приходят инспекторы ГАИ. Специальные мобильные отряды на загородных магистралях и в городе дежурят круглые сутки.
Особое внимание волонтеры Красного Креста уделяют тем, кто остался с январскими морозами один на один. Людям без определенного места жительства. Для них по всей стране работают мобильные пункты обогрева. Здесь можно укрыться от холода, выпить горячий чай, подкрепиться супом, а при необходимости утеплиться: Красный крест выдает зимнюю одежду и обувь. Помогут и тем, кто обращается за медицинской помощью.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
С конца прошлой недели в наши службы уже обратились порядка 150 человек. Акция направлена не только на людей без определенного места жительства, а абсолютно для любого человека. Мало ли, приехал в другой город, приехал в командировку на несколько дней, тут резко морозы, ему надо обогреться. Конечно, любой, кто считает, что ему холодно, он замерзает, может прийти и получить помощь.
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