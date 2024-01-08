Игуменья потратила более 10 лет на восстановление древнего храма – теперь это целый комплекс

Одна из архитектурных жемчужин страны – Свято-Покровский женский монастырь в Толочине. Еще 15 лет назад он находился в полуразрушенном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря включению объекта в государственную и областную программы по восстановлению памятников культуры удалось не только отремонтировать один из старейших храмов в Беларуси, но и возвести на пустующей территории настоящий церковный город. Достойную страницу в новейшую историю обители вписала игуменья Анфиса, удостоенная награды Президента «За духовное возрождение».

Матушка Анфиса более десяти лет посвятила восстановлению древнего храма в Толочине – Свято-Покровского женского монастыря – и продолжает нести эту добрую миссию. Однажды испытав клиническую смерть и следуя знаку свыше, она отказалась от светской жизни ради служения Богу.

Матушка Анфиса, настоятельница Свято-покровского женского монастыря: Мы не можем идти все в монастырь, мы не можем все бить поклоны, но мы можем быть с Богом. С Богом растить хлеб, с Богом растить детей, наше поколение, с Богом строить этот мир. Ну, а есть такие, которых избрал Господь, которые молятся. Пока стоят монастыри и их храмы, будет сохранен мир.

Александра Ходюкова, корреспондент: Только представьте, еще в 2010-м на башнях толочинской святыни росли березы, а сестры спали в обители исключительно в теплых одеждах. Чтобы вернуть к жизни памятник архитектуры, настоятельница игуменья Анфиса немало времени провела в московских и петербургских архивах. Стараниями матушки, монахинь, меценатов и прихожан всего за пару лет здесь возвели целый многофункциональный комплекс.

Двери Покровского храма не закрывались с XVII века. Но до недавних пор особый интерес у туристов вызывала лишь история о ночевке в обители Наполеона Бонапарта. А еще говорят, при отступлении войск французы оставили золотой клад. С началом возрождения храма это святое место стало центром притяжения для паломников из разных уголков страны. Кстати, во время ремонтных работ здесь был обнаружен замурованный в стене боковой алтарь Иоанна Предтечи. Сейчас же в храме находится редчайший в Беларуси каменный иконостас.

Матушка Анфиса:

Мы увидели старинные прорезы, оставили и сделали тот древний придел пророка и крестителя, тот, который был когда-то. Сделали маленький иконостас, там сейчас алтарь внутри.