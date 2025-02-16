Лукашенко на «Интеграле»: мы можем и самолёт построить! Почему для Беларуси важно развитие микроэлектроники?
Белорусское предприятие «Интеграл» в своем сегменте – пожалуй, одно из самых известных на постсоветском пространстве, а, может быть, даже и в мире, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В СССР оно выпускало продукцию для оборонной и космической промышленности. С распадом Союза потеряло часть своих компетенций. Но главное, что мы не потеряли весь «Интеграл» и уникальный коллектив, который получил новый энергетический заряд.
На неделе на производстве микросхем побывал и глава государства. Как заявил Президент, в Беларуси готовы вкладываться в такие разработки. Помогут и россияне. Уже есть пять новых проектов с миллионными инвестициями.
О макровозрождении микроэлектроники продолжит Виктория Ходосок.
Продукция «Интеграла» по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Но важно сказать, что у мировых производителей идет жесткая борьба за наноэлектронику. И пытаться догнать в этом лидеров, которые десятилетиями шли к успеху, не совсем правильное решение. Продвигаться надо в тех направлениях, в которых у нас получается качественный результат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть у нас автомобилестроение? Есть сегодня спрос на электромобили? Давайте займемся этим. Что для этого надо? Электродвигатель. Мы умеем их делать? Умеем. Мы можем и самолет построить – и то, и другое, и пятое, и десятое. Но для этого надо большие деньги и время. И стоит ли нам этим сегодня заниматься? Давайте это делать – земное. Ну, и пару тройку проектов… Как атомная станция – наше общество вообще не знало, что это такое. Мы это будем тоже делать, но для потребностей. Или продать, хорошо продать.
Технологический суверенитет – это не просто вопрос престижа или экономической выгоды. Это основа для сохранения независимости и даже безопасности страны в условиях глобальной нестабильности. Это инвестиция в будущее, которая позволит стране оставаться сильной и конкурентоспособной в мире, где технологии определяют многое, если не все. Именно поэтому Беларусь активно развивает имеющийся опыт, особенно в сфере микроэлектроники. Все, что мы производим сегодня, пользуется спросом, а это значит, что предложений станет еще больше! Ведь где есть спрос, там всегда найдется место для новых возможностей.
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