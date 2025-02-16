В мире продолжают обсуждать телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры России и США говорили полтора часа. Мы знаем, конечно, далеко не все, что было сказано. Но после того как звонок завершился, последовала цепная реакция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Нам стало известно, что Трамп приветствует трехстороннюю конференцию с участием России и Китая по ядерному разоружению. Кроме того, Киев обещают ввести в состав переговорной группы, правда, неясно, на каких условиях. А вот кого за столом точно не будет – так это Еврокомиссии и прошлых действующих лиц: Франции, Германии и других союзников Зеленского.

Виктор Орбан – а именно он в этой пьесе является резонером, который передает слова Трампа – заявил, что место за столом переговоров надо было заслужить – силой, мудрой политикой или дипломатией. Но ни первого, ни второго, ни третьего в Европе сейчас не наблюдается. А вот Беларусь не осталась в стороне от мирного процесса. Накануне телефонного разговора Путина и Трампа несколько недель готовился фон для обмена, в который попали и лица, осужденные на территории Беларуси, в том числе гражданин США. Эту информацию раскрыла пресс-секретарь белорусского Президента.

Как и в случае с террористом Рико Кригером, Беларусь помогла России не только обменять российских граждан на более выгодных условиях, так и создать доверительный фон для начала двусторонних переговоров Путина и Трампа. Теперь можно быть уверенными, что интересы Беларуси в переговорах представит Россия – об этом Президент Беларуси говорил еще во время пресс-конференции 26 января. Интерес Беларуси понятен – это мир в Европе, вывод американских войск из Прибалтики и Польши, а также демилитаризация Украины. Вопрос в том, насколько далеко готов пойти Трамп в такой демилитаризации. Военно-промышленный комплекс США, как и Демпартию, никто не сбрасывает со счетов, и они явно будут всячески мешать переговорам.