Генеральный директор «Интеграла» рассказал о новой программе, разработанной совместно с «Росатомом»

Белорусское предприятие «Интеграл» в своем сегменте – пожалуй, одно из самых известных на постсоветском пространстве, а, может быть, даже и в мире, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В СССР оно выпускало продукцию для оборонной и космической промышленности. С распадом Союза потеряло часть своих компетенций. Но главное, что мы не потеряли весь «Интеграл» и уникальный коллектив, который получил новый энергетический заряд.

Сегодня спрос на микроэлектронику растет. Растет и конкуренция среди мировых производителей. Это Корея, китайский Тайвань, США и Китай. Последние уже не один год ведут между собой торговую войну. Так вопрос геополитики стал вопросом ресурса микроэлектроники. Регион Китая Тайвань вынужден был подчиниться требованиям Запада и, в частности, прекратить из-за санкций поставки чипов в Россию, которая делала ставку на то, что всегда сможет купить все на Западе в обмен на ресурсы. Плечо подставили белорусы, обладающие большим опытом и необходимой базой. Была подписана дорожная карта сотрудничества в микроэлетронике. Сегодня речь идет уже о новом проекте.