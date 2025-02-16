Войну в Афганистане можно назвать антитеррористической операцией СССР? Разговор с Валерием Гайдукевичем

Война в Афганистане. Событие, оставившее глубокий шрам на сердце Беларуси и странах бывшего Советского Союза. Какие уроки сегодня мы можем извлечь из Афганской войны для реагирования на вызовы нашей безопасности? Это и не только обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, председателем Совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерием Гайдукевичем. Виолетта Шаблинская, ведущая:

На этой неделе мы вспоминаем подвиг воинов-интернационалистов. На ваш взгляд, можно ли войну в Афганистане считать антитеррористической операцией Советского Союза? И кто противостоял нашим войскам? Война в Афганистане – антитеррористическая операция Советского Союза?

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Если исходить из современной терминологии, то так оно и есть. Пока не вмешались Соединенные Штаты в события в Афганистане, то сама обстановка и боевые действия несли определенный характер. Они кардинально изменились. И вообще финансирование, которое пошло потоком, что позволило организовать учебные центры в территории Пакистана, которые готовили боевиков для участия в боевых действиях в Афганистане. Установлена была плата за подбитый танк, машину. То есть это тоже существенно повлияло на все события, которые происходили в Афганистане. Соединенные Штаты, начиная с конца Второй мировой войны, везде принимали активное участие, во всех конфликтах, которые происходили. Самое первое – это когда они пытались запугать Советский Союз, применив ядерное оружие по мирным городам. Тысячи людей погибли. Два города было стерто с лица Земли. У руководства был достаточно сильный, волевой человек. Этого не произошло. И Советский Союз сделал все для того, чтобы выровнять паритет в ядерном оружии и достойное место занять в мировой политике. Американцы дважды пытались применять войска во Вьетнаме, в Афганистане. Чем это закончилось? Побегом. Мы вошли в Афганистан достойно и вышли с оружием, с боеприпасами, выполнив те задачи, которые на нас возлагались. Мы никогда не воевали с детьми и женщинами!

Валерий Гайдукевич:

С 27 на 28 декабря в Кабуле произошла революция. Была проведена уникальная операция. Специальные подразделения штурмовали дворец Амина, а вот наш полк, каждая парашютная инициативная рота была отведена на задачу. Я блокировал 8-ю пехотную дивизию. Задача была, чтобы ни один танк не вошел в Кабул, как ставил задачу командир дивизии. И мы достойно выполнили, не потеряв при этом ни одного человека. Мы никогда не воевали с детьми, не воевали с женщинами. Мой друг, Валерий Александрович Востротин, герой Советского Союза, поступил, очень интересно. Смысл такой был, что пацан с гранатометом наводит гранатомет на машину. Пулемет у него перед глазами. Это очередь пулемета. Из этого пацана бы ничего не осталось. И он не стреляет в него. Он поражает машину, получает тяжелейшее ранение. Погибает механик-водитель. И он говорит, что у меня рука не поднялась выстрелить в этого ребенка. Виолетта Шаблинская:

Вам приходилось общаться с представителями Афганистана. Что они думают о тех событиях, оглядываясь назад, и как воспринимают советское присутствие? Валерий Гайдукевич:

Я общался с депутатами-афганцами года 3-4 назад на Парламентской Ассамблее ОДКБ. Они о нас отзываются очень уважительно, они нас ценили и ценят как настоящих воинов и очень нелестно отзывались о военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Виолетта Шаблинская:

Вы затронули Соединенные Штаты Америки. Если к ним возвращаться, когда в 2001 году они тоже вошли в Афганистан, с какими целями, на ваш взгляд? С какими целями войска США вошли в Афганистан в 2001 году?