Лукашенко на Дожинках в Молодечно: В октябре зарплата у врачей вырастет где-то на 25%
Это заявил президент Республики Беларусь во время посещения реконструированной Молодеченской детской больницы.
В Молодечно чествуют героев жатвы. В столице юбилейного XV Республиканского фестиваля-ярмарки дан официальный старт «Дожинкам-2011». По традиции, участие в нем принимает президент. Александр Лукашенко вручил награды победителям республиканского соревнования по уборке урожая.
На главной праздничной сцене проходит концерт. Сегодня же президент ознакомился с благоустройством города и социально-экономическим развитием района в целом.
В центре внимания главы государства было несколько больших важных тем. Конечно, прежде всего, это работа, проделанная при подготовке к «Дожинкам», а также тема строительства спортивных и медицинских объектов, сельхозтематика.
Глава государства познакомился с новым спорткомплексом.
Это многофункциональное сооружение. Здесь можно будет и водить детей в секции, и заниматься коммерцией. Арена вмещает 2200 зрителей. Есть аквапарк, бассейн, боулинг, фитнесс-клубы, многочисленные кафе. Президент обратил внимание, что спортивно-развлекательный центр должен быть окупаемым, то есть зарабатывать в год как минимум 11 млрд рублей. Это сумма, которая ежегодно тратится на его содержание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Здесь же состоялся разговор с губернатором области. Президент похвалил Батуру за то, что деньги, выделенные на «Дожинки», тратятся не только на Молодечно, но и на весь район. Это порядка 1000 объектов, которые готовились к «Дожинкам».
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Ты, в отличие от других, что мы делали в прошлые годы, задействовал весь район и кое-что сделал для области. Это впервые в таком масштабе. Молодец, это правильно. Не просто отлизал улицы, дома покрасил и что-то построил в Молодечно, а весь район поднял, потому что Молодеченский район – это масштабный район, показательный, основательный. И он был запущен.
Привел в порядок Молодечно. Но самое главное – уделил внимание районному центру, как никто. Сельскому хозяйству.
Тема соцобеспечения, в частности, медицинского обслуживания, поднималась во время посещения реконструированной Молодеченской детской больницы. Объект важный и необходимый для малышей, нуждающихся в помощи. Здесь новое оборудование позволяет делать самые сложные операции даже грудным детишкам.
Больница межрайонная, и охватывает не только Молодеческий район, но и Мядельский, Вилейский, Воложинский. Оборудование позволяет проводить и диагностику заболеваний на ранних стадиях.
В игровой комнате Александр Лукашенко сделал находящимся в больнице малышам несколько подарков.
Совершенно незапланированным оказалось посещение агрофермы «Лебедево» (это под Молодечно). Глава государства отметил, что доклад по району местного руководства уж слишком хорош, и решил на месте проверить, фактически, случайное производство.
Также шла речь о том, что с октября бюджетникам поднимут зарплаты. Глава государства, в частности, упоминал учителей, военных, врачей. Ежемесячный доход последних, например, вырастет на четверть.
Александр Лукашенко:
Где-то на 25% зарплата у них вырастет. Это мы делаем для госслужащих, военных, врачей, учителей и так далее.
В амфитеатре молодеченского Парка победы состоялась официальная церемония открытия, церемония награждения тружеников села.
По традиции, это сделал глава государства. Александр Лукашенко говорил о продовольственной безопасности. Что от него сегодня зависит и обеспеченность продуктами людей. А в последние годы урожай для Беларуси становится хорошим способом пополнить валютную выручку.
Зерна и зернобобовых в этом году в Беларуси собрано больше. Хорошие показатели у Могилевщины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Лукашенко говорил о том, что в сельском хозяйстве сейчас нужно делать ставку на самофинансирование, а не на госдотации, нужно учиться зарабатывать самостоятельно.
Александр Лукашенко:
Мы часто говорим, что продовольственная безопасность государства – это краеугольный камень независимости. И события последнего времени подтверждают эту истину. Продовольствие приобретает важнейший стратегический статус. От обеспеченности им и доступности для людей в первую очередь зависит стабильность государства и благополучие народа.
Скажу прямо: достоинство нации, самоуважение народа, реальный суверенитет страны немыслимы без самообеспечения продовольствием.
Мировой опыт показывает, что высокоразвитое и эффективное сельское хозяйство – непременная характеристика передовых экономик. Ни одна страна не может считаться успешной при отсталой аграрной сфере. Поэтому мы такое огромное внимание уделяем подъему и динамичному развитию агропромышленного комплекса. Важнейшим государственным приоритетом у нас определено продовольствие. Для его успешной реализации принимались масштабные целевые программы, вкладывались огромные финансовые и другие ресурсы.
Какой же эффект нашей работы, что достигнуто в аграрной сфере за это время? Самое главное – мы возродили село, подняли на новый уровень аграрное производство, не допустив его разрушения. И теперь уверенно обеспечиваем собственное население продукцией сельского хозяйства, постоянно наращиваем экспорт продовольствия.
Еще памятны те времена, когда нам приходилось закупать за рубежом большие объемы зерна и другой продовольственной продукции. А в нынешнем году наш экспорт должен составить четыре млрд долларов. Аграрная отрасль становится одним из важнейших источников пополнения валютных ресурсов страны, которых у нас так не хватает сейчас. У нас отработан механизм наращивания производства сельхозпродукции, что позволило за последние годы на 53% увеличить ее объемы. По большинству ее видов в расчете на душу населения страна стабильно занимает первое место на просторах некогда Советского Союза.
После речи главы государства стартовала церемония, ради которой со всей страны съехались лучшие труженики села. Здесь в самой торжественной атмосфере отметили и наградили самых достойных.
А пока здесь, в Молодечно, празднования продолжаются. Люди будут гулять до самой поздней ночи.