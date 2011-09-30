Лукашенко на Дожинках в Молодечно: В октябре зарплата у врачей вырастет где-то на 25%

Это заявил президент Республики Беларусь во время посещения реконструированной Молодеченской детской больницы. В Молодечно чествуют героев жатвы. В столице юбилейного XV Республиканского фестиваля-ярмарки дан официальный старт «Дожинкам-2011». По традиции, участие в нем принимает президент. Александр Лукашенко вручил награды победителям республиканского соревнования по уборке урожая. На главной праздничной сцене проходит концерт. Сегодня же президент ознакомился с благоустройством города и социально-экономическим развитием района в целом. В центре внимания главы государства было несколько больших важных тем. Конечно, прежде всего, это работа, проделанная при подготовке к «Дожинкам», а также тема строительства спортивных и медицинских объектов, сельхозтематика. Глава государства познакомился с новым спорткомплексом.

Это многофункциональное сооружение. Здесь можно будет и водить детей в секции, и заниматься коммерцией. Арена вмещает 2200 зрителей. Есть аквапарк, бассейн, боулинг, фитнесс-клубы, многочисленные кафе. Президент обратил внимание, что спортивно-развлекательный центр должен быть окупаемым, то есть зарабатывать в год как минимум 11 млрд рублей. Это сумма, которая ежегодно тратится на его содержание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь же состоялся разговор с губернатором области. Президент похвалил Батуру за то, что деньги, выделенные на «Дожинки», тратятся не только на Молодечно, но и на весь район. Это порядка 1000 объектов, которые готовились к «Дожинкам».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты, в отличие от других, что мы делали в прошлые годы, задействовал весь район и кое-что сделал для области. Это впервые в таком масштабе. Молодец, это правильно. Не просто отлизал улицы, дома покрасил и что-то построил в Молодечно, а весь район поднял, потому что Молодеченский район – это масштабный район, показательный, основательный. И он был запущен.

Привел в порядок Молодечно. Но самое главное – уделил внимание районному центру, как никто. Сельскому хозяйству. Тема соцобеспечения, в частности, медицинского обслуживания, поднималась во время посещения реконструированной Молодеченской детской больницы. Объект важный и необходимый для малышей, нуждающихся в помощи. Здесь новое оборудование позволяет делать самые сложные операции даже грудным детишкам.

Больница межрайонная, и охватывает не только Молодеческий район, но и Мядельский, Вилейский, Воложинский. Оборудование позволяет проводить и диагностику заболеваний на ранних стадиях. В игровой комнате Александр Лукашенко сделал находящимся в больнице малышам несколько подарков. Совершенно незапланированным оказалось посещение агрофермы «Лебедево» (это под Молодечно). Глава государства отметил, что доклад по району местного руководства уж слишком хорош, и решил на месте проверить, фактически, случайное производство.

Также шла речь о том, что с октября бюджетникам поднимут зарплаты. Глава государства, в частности, упоминал учителей, военных, врачей. Ежемесячный доход последних, например, вырастет на четверть.

Александр Лукашенко:

Где-то на 25% зарплата у них вырастет. Это мы делаем для госслужащих, военных, врачей, учителей и так далее. В амфитеатре молодеченского Парка победы состоялась официальная церемония открытия, церемония награждения тружеников села.