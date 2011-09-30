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В Витебске освятили главную духовную жемчужину региона – Свято-Успенский кафедральный собор

30 сентября 2011 10:30
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Чин освящения воссозданного Свято-Успенского кафедрального собора совершил Митрополит Филарет. В церемонии участвовали архиереи Белорусской православной церкви, а также высокопоставленные священнослужители из России и Украины.

На праздник собрались верующие со всей республики. После этого обряда в храме можно будет проводить богослужения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Понин, благочинный Николаевского округа:
Сейчас, в данный момент, совершаться будут богослужения ежедневно. Не только в воскресные дни. Наладится жизнь. Соберутся свои прихожане в этом Соборе.

Верующая:
Радость в нашем городе. Все-все, что именно надо для души. Я очень-очень довольна, что у нас много построено храмов и так много у нас доброго.

Успенский собор возведен на берегу Двины, самом высоком месте в городе, в середине XVIII века. Воссоздание храма началось в 1998 году по благословению Патриарха Алексия II, заложившего капсулу в его основание.

Восстановленный на основе архивных материалов Собор – точная копия разрушенного. Сейчас это один из самых больших соборов в Беларуси. Его площадь – полторы тысячи квадратных метров, а высота – более 50. Венчает храм звонница с 20 колоколами. Среди них и самый большой в республике – весом свыше пяти тонн.

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

Освящение Свято-Успенского кафедрального собора

# общество # Фотофакт

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