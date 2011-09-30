В Минске уже можно записаться на репетиционное тестирование

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний:
Мы посоветовали вузам, в которых будет проходить репетиционное тестирование, ужесточить контроль за проведением испытаний. Он должен в полной мере соответствовать атмосфере ЦТ.
Специалисты рекомендуют пройти все три этапа тренировочных тестов - будущий абитуриент сможет достаточно точно определить, в каких темах он плавает. И у него еще останется время, чтобы подтянуться и устранить пробелы в знаниях.
Вслед за БГУ репетиции состоятся в Белорусском национальном техническом, Белорусском государственном педагогическом, Минском государственном лингвистическом университетах, а также в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.