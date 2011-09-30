Лучшим учителем Беларуси стала преподаватель английского языка Дятловской гимназии № 1 Инесса Зубрилина

В столице завершился республиканского конкурса профессионального мастерства. За почетное звание в суперфинале конкурса боролись шесть педагогов. А всего в соревновании участвовало около 10 тысяч преподавателей со всей республики.

Обладателем «Хрустального журавля» стала учитель английского языка Дятловской гимназии № 1 Инесса Зубрилина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инесса Зубрилина, учитель английского языка гимназии № 1 Дятлова:

Столько эмоций меня переполняет. Очень трудно подобрать слова, но сегодня, прежде всего, я хочу сказать спасибо своим ученикам. Успешность учителя – это, безусловно, прекрасный стимул к дальнейшим действиям. Но самое главное – это результативность наших детей, ведь все, что мы делаем, делаем ради них.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Конкурс показал, что современные технологии – это естественное состояние, естественный атрибут образовательного процесса, учебной деятельности. Наши конкурсанты были просто ювелирами в использовании современных технологий.