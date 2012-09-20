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Новости по тегу #Дожинки 2012

20 сентября 2012 08:37

Въезд транспорта в Горки в дни «Дожинок-2012» будет ограничен

19 сентября 2012 06:56

30-метровый торт в виде электрички с сотней вагонов изготовят к «Дажынкам-2012»

08 сентября 2012 13:22

«Дожинки-2012» в Брестской области. В Каменце чествовали лучших тружеников села

07 сентября 2012 18:06

Горки впечатляюще преобразились к «Дожинкам»

27 июля 2012 13:42

Мясникович: Подготовка Горок к «Дожинкам» завершится в августе

02 октября 2011 14:21

Эстафету Дожинок передали Горецкому району Могилевской области

01 октября 2011 16:37

«Дожинки-2011» в Молодечно. День второй

01 октября 2011 13:49

В Молодечно прошло молодежное шествие «Будущее Беларуси» и награждение хлеборобов, занявших 2 и 3 места в борьбе за урожай

30 сентября 2011 20:16

На Дожинках-2011 наградили лучших аграриев Беларуси

30 сентября 2011 19:43

«Эффект Дожинок»: в Молодечно обновили две основные площади, 17 улиц, две с половиной сотни домов

30 сентября 2011 14:46

Лукашенко на Дожинках в Молодечно: В октябре зарплата у врачей вырастет где-то на 25%

30 сентября 2011 08:13

До официального старта главного праздника белорусских хлеборобов «Дожинки-2011» осталось несколько часов