Новости по тегу #Дожинки 2012

Молодечно прощается с Дожинками. Героев жатвы в столице юбилейного 15-ого фестиваля-ярмарки чествуют уже третий день.
В Молодечно состоялась церемония награждения призеров уборочной кампании. Символ «Дожинок» передали Горецкому району, который в следующем году примет фестиваль. Настроение в фестивальной столице приподнятое с самого утра. Работает десяток концертных площадок, звучит музыка, идет бойкая торговля.
В Молодечно продолжается главный праздник тружеников села. Юбилейная XV республиканская фестиваль-ярмарка «Дожинки-2011» стартовала накануне.
Своя культурная программа на театральных площадках, в музеях, библиотеках и, разумеется, на открытом воздухе. Молодечно на три дня закружило в фестивальной пляске, где главные герои — труженики села.
Молодечно стал пятнадцатым городом в Беларуси, где сработал «эффект Дожинок». Формально это, конечно же, праздник тружеников села. Сегодня все для них и в их честь. Но праздник пройдет, а все что сделано к этому дню останется для людей.
Это заявил президент Республики Беларусь во время посещения реконструированной Молодеченской детской больницы.
В столицу юбилейного XV Республиканского фестиваля-ярмарки еще продолжают прибывать гости. Каждая улица в городе буквально дышит праздником. По традиции, участников торжеств ожидает немало сюрпризов.
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