«Можем конкурировать»: какие задачи Лукашенко ставит по освоению рынка светодиодных ламп

Будет жить промышленность – будет жить страна, а сельское хозяйство необходимо, чтобы сохранить деревню. С этого тезиса Александра Лукашенко началось совещание по итогам рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом первое, что традиционно находится в центре внимания нашего Президента, – уборочная кампания. Оценивая ее ход в юго‑западном регионе страны, глава государства особое внимание обратил на соблюдение порядка и железной дисциплины. Посещая Брестский электроламповый завод, Александр Лукашенко провел прямую параллель между отечественной лампочкой и хлебом на столе. В современных условиях собственная светотехника и технологическая независимость становятся таким же элементом суверенитета, как и продовольственная безопасность. Вместе с тем, как доложили представители контролирующих органов, не все показатели предприятия сегодня выглядят радужно: мощности загружены минимально, склады переполнены готовой продукцией, растет кредиторская задолженность, а часть закупленного оборудования простаивает. В этой связи Президент обозначил главный критерий оценки работы для всей управленческой вертикали. «Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дисциплина и еще раз дисциплина. И не слушайте вы тех, кто там из‑за границы вякает: «Вось, ён зноў пра гэтую дысцыпліну». Так это важнейший вопрос. И тысячу раз буду об этом говорить. Поэтому, друзья мои, надо действовать. Нужен результат. Вот сегодня Василий Николаевич, Комитет госконтроля говорит одно, а Предко – другое. Пятьдесят на пятьдесят. Я не могу отдать предпочтение ни контролерам, ни руководителю предприятия. Что делать? Петр Александрович – опытный человек, знает, что конец года будет – посмотрим. Посмотрим, сколько у тебя лампочек на складе будет, как вы заказ выполнили, как решили то, другое, пятое, десятое. Я подожду четыре-пять месяцев, а дальше посмотрим, чтобы не делать каких-то выводов. Думаю, что и председатель Комитета потерпит, ну а руководитель холдинга и предприятия будет напрягаться вместе с губернатором.

Брестский электроламповый завод – один из крупнейших производителей светотехнической продукции в СНГ. На 13 производственных участках выпускают более 300 видов изделий. Они широко используются в жилищно‑коммунальном хозяйстве, автомобильной промышленности, а также в медицинской и сельскохозяйственной сферах. На предприятии запустили новые технологические линии, которые позволили снизить себестоимость и в разы увеличить производительность. Освоен выпуск сложных электронных узлов. Глава государства обозначил ключевые критерии, чтобы отечественная продукция могла успешно конкурировать на мировом рынке. Президент озвучил ключевые требования при строительстве социальных объектов и жилья.

Александр Лукашенко:

Это предприятие, кто бы здесь ни был Президентом, губернатором, должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, крайне необходим. Светодиодная лампочка – она перспективна. Весь мир об этом заявил. Надо определиться, что мы сами будем делать, и будем развивать это производство. В этой лампочке – что будем делать? Хотя вы, насколько я знаю, на электроламповом заводе ведете модернизацию. И мы ее увидели. Опять же, если нужна небольшая копейка для этого, кредиты, приемлемые кредиты, это касается всех проектов, мы вас прокредитуем. Но под условия: сегодня вы деньги взяли – завтра вы их вернули. Рынок огромен, конкуренция высокая. Можем ли мы конкурировать? Можем. Кадры и компетенции есть. Более того, сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация. При должном подходе мы можем спокойно конкурировать со всеми. Нюансы вы эти знаете. Надо только выполнить, к примеру, следующее условие. Во‑первых, закончить модернизацию. Хорошо, что знаете, как заканчивать и куда двигаться. Автоматизация, роботизация – от этого никуда не уйдешь. Людей становится все меньше везде. Но жить надо, надо этим заниматься. Во‑вторых, создать взаимовыгодную промышленную кооперацию в регионе и в стране. Кооперироваться надо. Искать экономику в каждой детали лампочки, о чем я уже говорил. В‑третьих, постепенно увеличивать локализацию. Для этого товара стоимость транспортировки комплектующих иногда выше стоимости самой детали. Поэтому это нас и толкает к тому, чтобы мы занимались локализацией. В‑четвертых, не допускать на наш рынок – мы об этом много говорили – некачественный товар.