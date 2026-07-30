Блогеры поработали на стройке Национального исторического музея

Часть из них отправилась на строящийся объект государственного значения – Национальный исторический музей. На этой площадке участники форума стали строителями. Задачи разделили: кто-то укладывал плитку, кто-то помогал с разгрузкой, а самым сложным этапом стал монтаж потолочной решетки. Этот процесс требует ювелирной точности и терпения. Впрочем, трудности контент-мейкеров не испугали. Приложить руку к созданию главного музея страны для каждого из них стало уникальным событием.

Лайки за созидательный контент. Вместо традиционных лекций и панельных дискуссий участники форума «Блог.Бай. Третий трудовой» 30 июля направились в студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный медиапроект объединил в Минске полсотни блогеров – от новичков до авторов с миллионной аудиторией.

Владислава Супруновская, блогер:

Мы как только сюда приехали, мы все рот открыли и были, мягко говоря, в шоке, но приятном. Мы поговорили с работниками, которые здесь трудятся. Они показали, что здесь будет, как это будет выглядеть, уже посмотрите, какой масштаб. И когда мы поняли, что наша ручка здесь будет приложена, это честь для нас большая. Это знаковое место будет духовной скрепой нашего народа.

Популярные контент-мейкеры побывали и на ведущих предприятиях. На Минском автомобильном заводе сначала для гостей устроили экскурсию по корпоративному музею. Затем строгий инструктаж по технике безопасности. А после получение формы и полноценное включение в процесс – блогеры своими руками собирали автобусы. Для большинства авторов, привыкших создавать контент в смартфонах, это стало настоящим открытием. Своими впечатлениями они обязательно поделятся завтра на съемках спецвыпуска ток-шоу «По существу. Суперподкаст» в студии СТВ.