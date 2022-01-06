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Пиневич: «Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения»

06 января 2022 20:59
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Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это было – читайте здесь.

Пиневич: «Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения»-1

Ведение беременности и родов и педиатрические службы – одни из лучших не только на постсоветском пространстве, но и в рейтинге Всемирной организации здравоохранения.

Пиневич: «Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения»-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения и вообще в целом социального государства. Четырехуровневая система оказания медпомощи, перинатальной помощи, которая выстроена в стране, стала прообразом выстраивания всей системы здравоохранения в нашей стране от республиканских научно-практических центров, заканчивая районными центрами. Таким хорошим и оснащенным, как здесь. Мы занимаем ведущие позиции по доброжелательному отношению к ребенку и безопасному материнству. По младенческой смертности показатель входит практически в топ-10 стран мира.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Анна Корольчук # Богдан Некрашевич # Фотофакт

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