Пиневич: «Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения»

Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было – читайте здесь.

Ведение беременности и родов и педиатрические службы – одни из лучших не только на постсоветском пространстве, но и в рейтинге Всемирной организации здравоохранения.