Пиневич: «Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения»
Новости Беларуси. С выпиской из роддома поздравили первого белоруса, родившегося в 2022 году. Богдан Некрашевич появился на свет в Калинковичах Гомельской области, когда стрелки часов показывали уже 2 минуты нового года. По доброй традиции малышу вручили подарки от главы государства, Минздрава и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ведение беременности и родов и педиатрические службы – одни из лучших не только на постсоветском пространстве, но и в рейтинге Всемирной организации здравоохранения.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Служба охраны детства и материнства является во многом визитной карточкой белорусского здравоохранения и вообще в целом социального государства. Четырехуровневая система оказания медпомощи, перинатальной помощи, которая выстроена в стране, стала прообразом выстраивания всей системы здравоохранения в нашей стране от республиканских научно-практических центров, заканчивая районными центрами. Таким хорошим и оснащенным, как здесь. Мы занимаем ведущие позиции по доброжелательному отношению к ребенку и безопасному материнству. По младенческой смертности показатель входит практически в топ-10 стран мира.