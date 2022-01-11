Куда отнести новогоднюю ель после праздников? Рассказываем, как это сделать с пользой для города

Новости Беларуси. Убирать новогодние елки не весной, а уже на следующей неделе предлагают работники жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно это можно сделать даже с пользой для города.

В ЖКХ заметили тенденцию – после старого Нового года люди начинают постепенно избавляться от уже осыпающихся зеленых красавиц. Коммунальные службы традиционно организуют специализированный вывоз постпраздничных деревьев. Условия просты – достаточно принести ель к мусорным контейнерам рядом со своим домом – таких площадок в Гродно более 700. Работники ЖКХ загрузят деревья в машины и отвезут в городскую котельную.

Сергей Семашко, заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ:

Мы предлагаем 22, 23 января выносить на контейнерные площадки. 24-го будет забирать машина. И также есть у нас любители новогодних праздников, которые вплоть до февральских первых чисел. Тогда мы забираем все это 31 января. Отслужившее свое ели мы дробим и используем как местные виды топлива для производственных нужд.

Коммунальники отмечают позитивный тренд – за последние пять лет культура горожан значительно выросла. Люди не бросают елки возле подъездов или под окнами, а цивилизованно относят их на контейнерные площадки.