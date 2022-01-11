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Куда отнести новогоднюю ель после праздников? Рассказываем, как это сделать с пользой для города

11 января 2022 16:33
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Новости Беларуси. Убирать новогодние елки не весной, а уже на следующей неделе предлагают работники жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно это можно сделать даже с пользой для города.  

Куда отнести новогоднюю ель после праздников? Рассказываем, как это сделать с пользой для города-1

В ЖКХ заметили тенденцию – после старого Нового года люди начинают постепенно избавляться от уже осыпающихся зеленых красавиц. Коммунальные службы традиционно организуют специализированный вывоз постпраздничных деревьев. Условия просты –  достаточно принести ель к мусорным контейнерам рядом со своим домом – таких площадок в Гродно более 700. Работники ЖКХ загрузят деревья в машины и отвезут в городскую котельную.  

Куда отнести новогоднюю ель после праздников? Рассказываем, как это сделать с пользой для города-4

Сергей Семашко, заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ:  
Мы предлагаем 22, 23 января выносить на контейнерные площадки. 24-го будет забирать машина. И также есть у нас любители новогодних праздников, которые вплоть до февральских первых чисел. Тогда мы забираем все это 31 января. Отслужившее свое ели мы дробим и используем как местные виды топлива для производственных нужд.  

Коммунальники отмечают позитивный тренд – за последние пять лет культура горожан значительно выросла. Люди не бросают елки возле подъездов или под окнами, а цивилизованно относят их на контейнерные площадки.  

# ЖКХ # общество # Сергей Семашко # Фотофакт

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