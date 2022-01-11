«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова

Новости Беларуси. Светлый праздник Рождества прихожане этого храма ждут особенно. Приход назван в честь события, изменившего ход истории – Рождества Христова. Символично, эта церковь первой в Борисове начала возрождаться после духовного упадка в советские годы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Протоиерей Александр Вербило, настоятель храма Рождества Христова в Борисове:

Буквально как только были возведены стены, мы готовились к освящению храма. Это был 1996 год. Но это был нижний храм, нижний предел, здесь два этажа. Мы освятили этот храм, началось богослужение, и параллельно мы достраивали верхний храм. Естественно, никаких планов мы особо не строили. Нижний храм освящен в честь святой мученицы Иулии Карфагенской, потому что здесь когда-то был такой храм. Мы решили исторически его восстановить. По календарю был канун 2000 года, скоро должно было быть Рождество.

Мы приехали к митрополиту Филарету, рассказали, как у нас дела, и он говорит: это прекрасно, у нас 2000-летие, такой юбилей, будет храм ваш Рождества Христова, готовьтесь к освящению. 13 января, в последний день Рождества, здесь свершилось торжество. Был освящен верхний храм и весь приход переименован в честь Рождества Христова. Так появился храм в честь 2000-летия Рождества Христова. Особенностью этого храма является то, что буквально все делали сами прихожане. У нас не было особых спонсоров, возможностей. И до сих пор приход развивается и строится. Он имеет архитектурную особенность – очень светлый, радостный. Приглашаем войти и побыть у нас в храме.

Атмосфера праздника и причастности к знаменательному событию передается и через особое рождественское оформление. Запах хвои, гирлянды, оригинальный вертеп – и сердце уже, как в детстве, сжимается в предвкушении Рождества. Украшать храм накануне Сочельника помогают и прихожане.

Николай Плеханов, пономарь храма Рождества Христова в Борисове:

У нас по традиции всегда украшается храм, чтобы передать атмосферу праздника, было все-таки Рождество Христово. Это все делается с новогодним настроением, с настроением атмосферы пришедшего праздника. Это великая радость для всех христиан. Я люблю праздник Рождества, потому что, во-первых, это дает повод объединиться всем во время Ночной литургии. Также после Ночной литургии у нас всегда общая трапеза с молодежным братством под управлением отца Сергия Керко. Эти моменты сплочают, объединяют всех людей, которые могут поделиться своими переживаниями, радостями либо печалями, которые мы поможем разобрать.

Войлочные игрушки тоже мастерили прихожане. В каждой – частичка тепла. Год от года коллекция пополняется, а центральное место занимает вертеп – попросту символичная пещера с яслями, где родился Иисус. Фантазия в этих композициях не ограничена. Они могут быть из еловых веток, снега и даже с участием живых животных. Здесь в 2022 году выбрали силуэтные фигурки. С подсветкой вечером композиция превратится в фотозону. Главное, чтобы глядя на главный символ праздника, прихожане, особенно самые юные, переносились мыслями и сердцем в Вифлеем. Татьяна сама когда-то была просто прихожанкой. Сейчас преподает в воскресной школе и отвечает за рождественский декор.

Татьяна Решняк, преподаватель воскресной школы при храме Рождества Христова в Борисове:

Каждый предлагает какие-то свои идеи, потом мы собираемся, обсуждаем и, соответственно, воплощаем их в материале. Мы очень давно хотели сделать такой импровизированный вертеп, вынашивали эту идею, и в этом году нам удалось. Мы еще эти фигурки подсветим. Я думаю, что должно быть очень красиво. Чтобы когда люди пришли на праздник, посмотрели, что в храме бывает и красота такая, и настрой был праздничный у людей, радостно. Все-таки Рождество – это главный праздник, родился Спаситель. Многие приходят сюда с детками к нам на елку, любят фотографироваться. Может быть, однажды, придя в храм, увидя такую красоту, начнут ходить на службу.