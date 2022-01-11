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«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова

11 января 2022 15:25
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Новости Беларуси. Светлый праздник Рождества прихожане этого храма ждут особенно. Приход назван в честь события, изменившего ход истории – Рождества Христова. Символично, эта церковь первой в Борисове начала возрождаться после духовного упадка в советские годы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-1

Протоиерей Александр Вербило, настоятель храма Рождества Христова в Борисове:
Буквально как только были возведены стены, мы готовились к освящению храма. Это был 1996 год. Но это был нижний храм, нижний предел, здесь два этажа. Мы освятили этот храм, началось богослужение, и параллельно мы достраивали верхний храм. Естественно, никаких планов мы особо не строили. Нижний храм освящен в честь святой мученицы Иулии Карфагенской, потому что здесь когда-то был такой храм. Мы решили исторически его восстановить. По календарю был канун 2000 года, скоро должно было быть Рождество.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-4

Мы приехали к митрополиту Филарету, рассказали, как у нас дела, и он говорит: это прекрасно, у нас 2000-летие, такой юбилей, будет храм ваш Рождества Христова, готовьтесь к освящению. 13 января, в последний день Рождества, здесь свершилось торжество. Был освящен верхний храм и весь приход переименован в честь Рождества Христова. Так появился храм в честь 2000-летия Рождества Христова. Особенностью этого храма является то, что буквально все делали сами прихожане. У нас не было особых спонсоров, возможностей. И до сих пор приход развивается и строится. Он имеет архитектурную особенность – очень светлый, радостный. Приглашаем войти и побыть у нас в храме.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-7

Атмосфера праздника и причастности к знаменательному событию передается и через особое рождественское оформление. Запах хвои, гирлянды, оригинальный вертеп – и сердце уже, как в детстве, сжимается в предвкушении Рождества. Украшать храм накануне Сочельника помогают и прихожане.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-10

Николай Плеханов, пономарь храма Рождества Христова в Борисове:
У нас по традиции всегда украшается храм, чтобы передать атмосферу праздника, было все-таки Рождество Христово. Это все делается с новогодним настроением, с настроением атмосферы пришедшего праздника. Это великая радость для всех христиан. Я люблю праздник Рождества, потому что, во-первых, это дает повод объединиться всем во время Ночной литургии. Также после Ночной литургии у нас всегда общая трапеза с молодежным братством под управлением отца Сергия Керко. Эти моменты сплочают, объединяют всех людей, которые могут поделиться своими переживаниями, радостями либо печалями, которые мы поможем разобрать.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-13

Войлочные игрушки тоже мастерили прихожане. В каждой – частичка тепла. Год от года коллекция пополняется, а центральное место занимает вертеп – попросту символичная пещера с яслями, где родился Иисус. Фантазия в этих композициях не ограничена. Они могут быть из еловых веток, снега и даже с участием живых животных. Здесь в 2022 году выбрали силуэтные фигурки. С подсветкой вечером композиция превратится в фотозону. Главное, чтобы глядя на главный символ праздника, прихожане, особенно самые юные, переносились мыслями и сердцем в Вифлеем. Татьяна сама когда-то была просто прихожанкой. Сейчас преподает в воскресной школе и отвечает за рождественский декор.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-16

Татьяна Решняк, преподаватель воскресной школы при храме Рождества Христова в Борисове:
Каждый предлагает какие-то свои идеи, потом мы собираемся, обсуждаем и, соответственно, воплощаем их в материале. Мы очень давно хотели сделать такой импровизированный вертеп, вынашивали эту идею, и в этом году нам удалось. Мы еще эти фигурки подсветим. Я думаю, что должно быть очень красиво. Чтобы когда люди пришли на праздник, посмотрели, что в храме бывает и красота такая, и настрой был праздничный у людей, радостно. Все-таки Рождество – это главный праздник, родился Спаситель. Многие приходят сюда с детками к нам на елку, любят фотографироваться. Может быть, однажды, придя в храм, увидя такую красоту, начнут ходить на службу.

«Буквально всё делали сами прихожане». История первого в Беларуси храма в честь Рождества Христова-19

Протоиерей Александр Вербило:
Мы встречаем именно пришествие в мир Бога и одновременно человека. Это таинство, и я не смогу вам его объяснить. Но возможность соприкоснуться церковь нам предоставляет. Поэтому мы и готовимся к празднику Рождества Христова, и, конечно, привлекаемся к таинству причастия, церкви, богослужению, общему богообщению, чтобы к этой тайне прикоснуться. Каждый верующий человек, который встретился с Христом в своей жизни, можно сказать, знает, что такое Рождество Христово из личного опыта. Не просто потому, что он прочитал об этом, а потому, что Христос родился в его душе. С другой стороны, и сегодня Христос готов рождаться в душе каждого человека, подтверждая свое соприсутствие и давая возможность новым людям обрести веру, встретиться с ним.

«Слава богу, очень много добрых людей». Кому помогают в социальном центре при Борисовской епархии? Подробности здесь.

# Церковь # общество # Протоиерей Александр Вербило # Николай Плеханов # Сергий Керко # Сергей Керко # Татьяна Решняк # Фотофакт

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