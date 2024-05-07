Внезапная проверка носителей нестратегического ядерного оружия началась в Беларуси

В Беларуси началась внезапная проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия. Соответствующее распоряжение отдал Главнокомандующий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения мероприятий будут привлечены силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В готовность к выполнению задач по предназначению приводится оперативно-тактический комплекс «Искандер» и эскадрилья тактических самолетов Су-25. Проверка будет проведена строго в соответствии с регламентом, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс: от планирования, подготовки и применения тактических ядерных боеприпасов.