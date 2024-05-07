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Внезапная проверка носителей нестратегического ядерного оружия началась в Беларуси

07 мая 2024 13:41
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В Беларуси началась внезапная проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия. Соответствующее распоряжение отдал Главнокомандующий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапная проверка носителей нестратегического ядерного оружия началась в Беларуси-1

В ходе проведения мероприятий будут привлечены силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Внезапная проверка носителей нестратегического ядерного оружия началась в Беларуси-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В готовность к выполнению задач по предназначению приводится оперативно-тактический комплекс «Искандер» и эскадрилья тактических самолетов Су-25. Проверка будет проведена строго в соответствии с регламентом, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс: от планирования, подготовки и применения тактических ядерных боеприпасов.

Внезапная проверка носителей нестратегического ядерного оружия началась в Беларуси-7

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Виктор Гулевич

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