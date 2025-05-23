Прямой эфир

Второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в конце мая

23 мая 2025 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в конце мая-0

Вторые прямые переговоры между Москвой и Киевом могут состояться уже в конце мая текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Ватикан рассматривается как потенциальная площадка для этой встречи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока эту информацию опровергает. Комментируя новости о проведении следующих переговоров именно в Ватикане, он заявил, что таких договоренностей пока нет. По его словам, нет информации и о времени потенциальной встречи между представителями РФ и Украины.

Первые прямые переговоры между Москвой и Киевом после трехлетнего перерыва состоялись в Стамбуле 16 мая текущего года. 

Бузин: переговоры в Стамбуле должны привести к миру, иначе Европу ждут очень тяжёлые времена

# Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Совет ЕС намерен обсудить лишение Венгрии права голоса в объединении
23 мая 2025 07:49

Совет ЕС намерен обсудить лишение Венгрии права голоса в объединении

Германия разместила 5 тыс. солдат Бундесвера в 30 километрах от литовско-белорусской границы
23 мая 2025 07:46

Германия разместила 5 тыс. солдат Бундесвера в 30 километрах от литовско-белорусской границы

Во Франции водители такси 4-й день бастуют против новых правил оплаты проезда
23 мая 2025 07:28

Во Франции водители такси 4-й день бастуют против новых правил оплаты проезда