Второй раунд переговоров РФ и Украины может пройти в конце мая

Вторые прямые переговоры между Москвой и Киевом могут состояться уже в конце мая текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Ватикан рассматривается как потенциальная площадка для этой встречи. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока эту информацию опровергает. Комментируя новости о проведении следующих переговоров именно в Ватикане, он заявил, что таких договоренностей пока нет. По его словам, нет информации и о времени потенциальной встречи между представителями РФ и Украины.

Первые прямые переговоры между Москвой и Киевом после трехлетнего перерыва состоялись в Стамбуле 16 мая текущего года.