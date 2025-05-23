Сборная Канады проиграла Дании в ¼ финала и вылетела с ЧМ

Датская сборная обыграла Канаду (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира. Матч в Хернинге закончился благодаря поздним голам Николая Элерса (58-я минута) и Ника Олесена (60-я). За канадцев отличился Трэвис Санхейм (46-я минута).

Канада второй год подряд остается без награды. В минувшем сезоне они уступили в матче за бронзовые медали Швеции (2:4). Канадцы, несмотря на звездный состав (Кросби, Маккиннон, Селебрини), уступили Дании во второй раз в истории. Первое поражение было в 2022 году. А самая крупная победа канадцев – разгром датчан 47:0 в 1949 году.

Дания, которая заняла четвертое место в группе B, в полуфинале сыграет со Швейцарией. В другом поединке полуфинала встретятся Швеция и США. А финал и матч за 3-е место пройдут 25 мая в Стокгольме.

Действующий чемпион – сборная Чехии, которая в минувшем году обыграла Швейцарию со счетом 2:0. Россия, пятикратная победительница турнира, по решению ИИХФ не примет участие в чемпионате мира.