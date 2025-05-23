Совет ЕС намерен обсудить лишение Венгрии права голоса в объединении. Заседание по этому вопросу запланировано на 27 мая. Сообщается, что решение должно быть принято единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евродепутатов возмущает, что Венгрия продолжает проводить независимую политику и не поддерживает продление санкций против России, каждый раз накладывая вето на документы. Кроме того, Будапешт не поддерживает вмешательство Евросоюза в украинский конфликт. По мнению Виктора Орбана, Брюссель должен сменить свою милитаристскую риторику, чтобы предотвратить политический раскол внутри блока ЕС.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Антивенгерская политика представляет ЕС в крайне негативном свете в умах граждан многих стран. У нас все еще есть суверенитет. Наш голос чрезвычайно важен. Мы по-прежнему уверены, что из-за разрыва отношений с Россией в Европе растут цены и снижается конкурентоспособность промышленности. Нам необходимо поддержать мирную инициативу Москвы и Вашингтона, чтобы вернуть Евросоюзу утерянное единство.

Отметим, это будет уже восьмое слушание совета ЕС по Венгрии. Напомним, что еще в апреле лишить Будапешт права голоса предлагал министр иностранных дел Эстонии. Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что инициатива является попыткой давления и вмешательства во внутренние дела страны.