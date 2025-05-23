Во Франции водители такси 4-й день бастуют против новых правил оплаты проезда

Во Франции тысячи таксистов уже четвертый день продолжают блокировать улицы. Гнев водителей направлен против новых правил медицинских перевозок. Власти планируют утвердить единый тариф на эти услуги по всей стране, что, по словам протестующих, вдвое сократит их доходы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также таксисты возмущены тем, что некоторые люди стали отказываться оплачивать сопровождение в палаты, а также время, которое тратит водитель на ожидание пациента с приема. Правительство закрывает на это глаза и никак не решает вопрос с недобросовестными пользователями услуги, а только лишь усугубляет положение таксистов нововведениями.

Так, с 19 мая все движение на дорогах Франции замедленно многочисленными «операциями-улитками», которые проводят таксисты в знак протеста. Сообщается, что водители также перекрыли авто-магистрали, ведущие к обоим парижским аэропортам.