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Во Франции водители такси 4-й день бастуют против новых правил оплаты проезда

23 мая 2025 07:28
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Во Франции тысячи таксистов уже четвертый день продолжают блокировать улицы. Гнев водителей направлен против новых правил медицинских перевозок. Власти планируют утвердить единый тариф на эти услуги по всей стране, что, по словам протестующих, вдвое сократит их доходы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции водители такси 4-й день бастуют против новых правил оплаты проезда-2

Также таксисты возмущены тем, что некоторые люди стали отказываться оплачивать сопровождение в палаты, а также время, которое тратит водитель на ожидание пациента с приема. Правительство закрывает на это глаза и никак не решает вопрос с недобросовестными пользователями услуги, а только лишь усугубляет положение таксистов нововведениями. 

Так, с 19 мая все движение на дорогах Франции замедленно многочисленными «операциями-улитками», которые проводят таксисты в знак протеста. Сообщается, что водители также перекрыли авто-магистрали, ведущие к обоим парижским аэропортам.

# Акции протеста

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