Лукашенко: наша задача, если вражеский сапог ступит на нашу землю, – нанести ему неприемлемый ущерб

В Беларуси началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, которое является элементом сдерживания. Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес. Об этом заявил сегодня, 7 мая, Президент Беларуси во время торжественного собрания по случаю Дня Победы в самой кровопролитной и последней для нас войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот только судя по нарастающей милитаристской риторике коллективного Запада, не все усвоили уроки истории и жаждут повторения, поднимая ставки эскалации все выше. Мы это видим, все понимаем и реагируем – заверил Главнокомандующий. Александр Лукашенко максимально откровенно рассказал о том, что сейчас происходит и будет дальше в военно-политической жизни страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы знали: в последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы не подходили так близко к порогу ядерной войны. Я мирный человек и не хочу войны. Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Став Президентом, я ознакомился с истинным положением дел в июне 1941 года и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше стали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Мы и не собираемся поддаваться ни на какие провокации. Мы и не собираемся ни с кем воевать. Развязав войну против, допустим (не дай Бог) Польши, мы прекрасно понимаем, что мы в ней не победим. А бросать страну, миллионы людей в горнило войны – это не ко мне.