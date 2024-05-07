Лукашенко: наша задача, если вражеский сапог ступит на нашу землю, – нанести ему неприемлемый ущерб
В Беларуси началась проверка сил и средств совместной региональной группировки войск. Она включает отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, которое является элементом сдерживания. Использовать его в наступлении Беларусь не намерена. Мы продолжаем стоять на позиции исключительного миролюбия, но готовы дать мгновенный ответ в случае любой военной агрессии в наш адрес.
Об этом заявил сегодня, 7 мая, Президент Беларуси во время торжественного собрания по случаю Дня Победы в самой кровопролитной и последней для нас войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот только судя по нарастающей милитаристской риторике коллективного Запада, не все усвоили уроки истории и жаждут повторения, поднимая ставки эскалации все выше. Мы это видим, все понимаем и реагируем – заверил Главнокомандующий. Александр Лукашенко максимально откровенно рассказал о том, что сейчас происходит и будет дальше в военно-политической жизни страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы вы знали: в последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы не подходили так близко к порогу ядерной войны. Я мирный человек и не хочу войны. Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Став Президентом, я ознакомился с истинным положением дел в июне 1941 года и накануне на нашей границе. Сейчас об этом больше стали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Мы и не собираемся поддаваться ни на какие провокации. Мы и не собираемся ни с кем воевать. Развязав войну против, допустим (не дай Бог) Польши, мы прекрасно понимаем, что мы в ней не победим. А бросать страну, миллионы людей в горнило войны – это не ко мне.
Наша задача: если снова, как это было и бывало всегда, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать. И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда (если у тебя еще что-то осталось в голове) не начнешь эту войну. Мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то… В Газе, где Израиль бомбит мирное население, где десятки тысяч людей погибли, – тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты, мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю: 90 тысяч [западных военных – прим. ред.] – это то, что мы знаем, – сконцентрированы у наших границ. Кто из вас может сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакует нашу границу? Никто!