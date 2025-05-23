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Германия разместила 5 тыс. солдат Бундесвера в 30 километрах от литовско-белорусской границы

23 мая 2025 07:46
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Сопредельные страны продолжают стягивать к нашим рубежам военный контингент. Так, около 5 000 солдат бронетанковой бригады Бундесвера разместились накануне на территории Литвы в 30 километрах от белорусской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия разместила 5 тыс. солдат Бундесвера в 30 километрах от литовско-белорусской границы-2

План по якобы укреплению рубежей силами союзников по НАТО Вильнюс вынашивал давно. И обратился с этой просьбой к Германии, а в Бундесвере поддержали милитари-план. Формирование 45 бригады Бундесвера в Литве началось в начале апреля. Сейчас она достигла своей полной численности и официально стала воинской частью немецкой армии за пределами страны.

# Международная политика

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