Сопредельные страны продолжают стягивать к нашим рубежам военный контингент. Так, около 5 000 солдат бронетанковой бригады Бундесвера разместились накануне на территории Литвы в 30 километрах от белорусской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План по якобы укреплению рубежей силами союзников по НАТО Вильнюс вынашивал давно. И обратился с этой просьбой к Германии, а в Бундесвере поддержали милитари-план. Формирование 45 бригады Бундесвера в Литве началось в начале апреля. Сейчас она достигла своей полной численности и официально стала воинской частью немецкой армии за пределами страны.