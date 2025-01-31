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Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа

31 января 2025 13:11
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Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа-1

Алина Трус, корреспондент:
Каждый день в детском саду санаторного типа насыщенный. С самого утра развивающие игры, общение и полезные для здоровья процедуры. Группы немногочисленные, поэтому никто не остается без должного внимания. 

Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа-3

Сначала по расписанию вкусный завтрак, а уже после – оздоровление. Так начинают свои будни ребята старшей группы. Кто-то приходит на ингаляцию, а для кого-то кварцевая процедура. Эти утренние ритуалы улучшают общее самочувствие и дарят заряд бодрости.

Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа-5

Надежда Шах, медицинская сестра по физиотерапии УЗ «22-я городская детская поликлиника» г. Минска:
Когда вот детки кашляют, у кого бронхиты, тогда делается на грудную клетку сюда и позади. А если носики, я делаю кварц, потом делаю биоптроны им. За 2-3 дня все проходит.

Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа-7

Но это далеко не все процедуры. Для поддержания здоровья ребятам делают и общий укрепляющий массаж, и все по назначению врача.

Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа-9

Ольга Станкевич, медицинская сестра по массажу УЗ «22-я городская детская поликлиника» г. Минска:
Деткам делаем по 10 процедур. Массаж хорошо влияет на нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательные системы. Он помогает деткам расслабиться, снять эмоциональное напряжение. Если у деток есть какая-то аллергия, то тогда приносят родители свои маслица. Деткам делаем массаж 2 раза в год. Если кто-то пропускает, то это все отмечается, потом детки дохаживают свои процедуры.

Подробности в видео.

# Дети # Детские сады в Беларуси

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