Физиотерапия, кислородные коктейли, игры и учёба – побывали в детсаду санаторного типа

Алина Трус, корреспондент:

Каждый день в детском саду санаторного типа насыщенный. С самого утра развивающие игры, общение и полезные для здоровья процедуры. Группы немногочисленные, поэтому никто не остается без должного внимания.

Сначала по расписанию вкусный завтрак, а уже после – оздоровление. Так начинают свои будни ребята старшей группы. Кто-то приходит на ингаляцию, а для кого-то кварцевая процедура. Эти утренние ритуалы улучшают общее самочувствие и дарят заряд бодрости.

Надежда Шах, медицинская сестра по физиотерапии УЗ «22-я городская детская поликлиника» г. Минска:

Когда вот детки кашляют, у кого бронхиты, тогда делается на грудную клетку сюда и позади. А если носики, я делаю кварц, потом делаю биоптроны им. За 2-3 дня все проходит.

Но это далеко не все процедуры. Для поддержания здоровья ребятам делают и общий укрепляющий массаж, и все по назначению врача.