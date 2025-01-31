Как в ГАИ борются с любителями поговорить по телефону за рулём – рассказал Сергей Бабич

В современном мире, где мобильные технологии проникли в каждую сферу нашей жизни, использование гаджетов за рулем стало одной из частых причин дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем водителей пересмотреть свое отношение к использованию мобильных устройств во время вождения. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Юрий Царев, ведущий:

Вы знаете, вот меня как водителя с многолетним стажем реально раздражают соседние машины, если я вижу, что там человек прилип ухом к телефону. Казалось бы, в XXI веке живем, и машина уже современная, но есть любители до сих пор подержать телефон в руках. Есть еще, говорят по телефону, но есть же такие любители, которые СМС отправляют во время движения. Как с этим бороться или как с этим смириться?