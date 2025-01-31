Как в ГАИ борются с любителями поговорить по телефону за рулём – рассказал Сергей Бабич
В современном мире, где мобильные технологии проникли в каждую сферу нашей жизни, использование гаджетов за рулем стало одной из частых причин дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем водителей пересмотреть свое отношение к использованию мобильных устройств во время вождения.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Юрий Царев, ведущий:
Вы знаете, вот меня как водителя с многолетним стажем реально раздражают соседние машины, если я вижу, что там человек прилип ухом к телефону. Казалось бы, в XXI веке живем, и машина уже современная, но есть любители до сих пор подержать телефон в руках. Есть еще, говорят по телефону, но есть же такие любители, которые СМС отправляют во время движения. Как с этим бороться или как с этим смириться?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вы правильно отметили, мобильный телефон в настоящее время – это то устройство, которое непосредственно отвлекает водителя от управления транспортным средством, его сосредоточенность на дорожной обстановке становится минимальной, тем самым он подвергает опасности как себя, так и окружающих. И крайне необходимо всем помнить об этом, также и пешеходу, который находится на пешеходном переходе, что не нужно «залипать», как вы сказали, в мобильном телефоне. Надо контролировать обстановку, которая его окружает, чтобы обезопасить в первую очередь даже себя.
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