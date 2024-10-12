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«Культура земледелия должна быть идеальной». Президент наградил передовиков уборочной Гомельщины

12 октября 2024 10:54
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Пришло время сделать новый шаг в развитии Гомельской области. Об этом заявил глава государства. Президент принимает участие в торжественной церемонии чествования аграриев региона. Поселок Корма встречает «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Культура земледелия должна быть идеальной». Президент наградил передовиков уборочной Гомельщины-2

Вопросы достижения Гомельской области и потенциальные точки будущего развития обсудили еще до старта торжественной церемонии. Губернатор доложил о ситуации в регионе. Президент акцентировал внимание на балансе: развивать необходимо не только социальную базу, но также думать о новых производствах и подтягивать сельское хозяйство по отдельным направлениям.

«Культура земледелия должна быть идеальной». Президент наградил передовиков уборочной Гомельщины-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думайте в целом о Гомельской области, что будем делать. Земли надо возродить, мелиорацию надо провести, и культура земледелия должна быть идеальной.

«Культура земледелия должна быть идеальной». Президент наградил передовиков уборочной Гомельщины-6

На это утро в регионе намолотили около 915 тысяч тонн зерна с учетом кукурузы. На полях завершающие этапы работы. Передовиков уборочной кампании чествовали уже на сцене «Дожинок». Президент вручил награды.

«Культура земледелия должна быть идеальной». Президент наградил передовиков уборочной Гомельщины-8

Эта награда – результат кропотливой работы всех аграриев Гомельщины. Мы очень ценим вашу поддержку и доверие. И как справедливо вы сказали, все зависит от нас. Будем лучше работать – будем лучше жить. Эти слова вдохновляют нас на новые достижения, дают веру в то, что вместе мы преодолеем все преграды. 

Мы заверяем вас, что и в дальнейшем будем вкладывать душу, свой труд, свою работу на благо нашей области и республики.

«Культура земледелия должна быть идеальной». Президент наградил передовиков уборочной Гомельщины-10

Как отметил Александр Лукашенко, наша общая цель никогда не менялась: сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче. Чтобы у детей и внуков была возможность жить своим умом и на своей земле. Однако для этого надо выстоять и подстроиться под природу. Климат меняется, и нужно пересмотреть подходы в сельском хозяйстве: выращивать новое, что надо людям и что можно продать на внешних рынках. 

# Рабочая поездка Президента

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