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«Мамин праздник» – какие звёзды примут участие в концерте ко Дню матери?

12 октября 2024 13:15
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«Мамин праздник» – какие звёзды примут участие в концерте ко Дню матери?-1

Алеся Алехнович, ведущая СТВ:
13 октября в Беларуси отметят свой профессиональный праздник работники культуры. Все в нашем мире держится на культуре. Это ведь не просто песни и танцы, но и культура речи, общения, взаимодействия, коммуникации.

Юрий Царев, ведущий СТВ:
И не зря этот праздник предшествует еще одному. 14 октября мы отмечаем День матери. И кто еще поможет высказать нашим мамам всю любовь и уважение, если они представители самой душевной сферы? Об этом мы и поговорим с нашими гостями. В студии «Нового утра» Владислава Артюковская, художественная руководитель Молодежного театра эстрады, и Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Я знаю, что у нас будет такое мероприятие, такая программа, которая называется «Мамин праздник».

«Мамин праздник» – какие звёзды примут участие в концерте ко Дню матери?-3

Владислава Артюковская, художественная руководитель Молодежного театра эстрады:
А это самое главное, потому что, кроме театральных постановок, у нас всегда есть большие концерты. И это уже не первый год. Надо сказать, что наши зрители ждут эту премьеру, потому что в этом году «Мамин праздник» называется. У нас каждый год новое название. Это будет действительно праздник для наших женщин, когда они наденут красивое платье, сделают красивую прическу, придут во Дворец Республики, чтобы увидеть замечательный концерт, потому что на нем выступят самые любимые звезды нашей эстрады.

Какие звезды примут участие в концерте, смотрите в видео.

# день матери -14 октября # Концерт в Минске

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