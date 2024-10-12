«Мамин праздник» – какие звёзды примут участие в концерте ко Дню матери?

Алеся Алехнович, ведущая СТВ:

13 октября в Беларуси отметят свой профессиональный праздник работники культуры. Все в нашем мире держится на культуре. Это ведь не просто песни и танцы, но и культура речи, общения, взаимодействия, коммуникации.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

И не зря этот праздник предшествует еще одному. 14 октября мы отмечаем День матери. И кто еще поможет высказать нашим мамам всю любовь и уважение, если они представители самой душевной сферы? Об этом мы и поговорим с нашими гостями. В студии «Нового утра» Владислава Артюковская, художественная руководитель Молодежного театра эстрады, и Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Я знаю, что у нас будет такое мероприятие, такая программа, которая называется «Мамин праздник».