Изучают ноты по системе Брайля – как обучают музыке незрячих детей?
Мария Себекина не видит с детства, но это не помешало ей найти свой путь, свое дело жизни. Вот уже 8 лет каждый день она самостоятельно добирается из одного конца города в другой на работу, едет на трамвае, потом еще несколько кварталов пешком. На этом пути она уже наизусть знает все светофоры и длинный подземный переход. Передвигается с помощью трости и никогда не опаздывает к своим ученикам. Таким же, как и она, незрячим или слабовидящим, но очень любящим музыку.
Мария Себекина, преподаватель филиала для незрячих и слабовидящих детей Детской музыкальной школы искусств № 19 г. Минска:
Музыкой я начала заниматься еще в детстве. Я посещала занятия в своей же музыкальной школе, где сейчас и работаю. То есть так получилось, что учителя, которые меня учили, стали моими коллегами.
После окончания музыкальной школы и после окончания девяти классов общеобразовательной школы по совместительству я поступила в музыкальный колледж для незрячих, который находится в России в городе Курске. Это специализированное учебное заведение, где обучают незрячих музыкантов.
И это была первая победа над собой. Ведь уехать так далеко осмелится не каждый, но она смогла. И сегодня вспоминает то время с ностальгией.
Мария Себекина:
Было нестрашно, потому что я знала, что я люблю заниматься музыкой. Плюс меня поддерживали мои педагоги музыкальной школы. Поэтому страха нет, не было. Было, наоборот, интересно.
Четыре года пролетели незаметно. Позже Мария получила еще и высшее образование в области психологии. И эти знания, бесспорно, помогают ей в общении с ее учениками. Она преподает ребятам нотную грамоту по системе Луи Брайля. Другими словами, учит их читать и писать ноты по точкам. Ведь этот предмет включен в перечень обязательных, наряду с теми же сольфеджио и музыкальной литературой. Процесс обучения длительный, но когда есть специальные устройства, это несложно и интересно.
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