Изучают ноты по системе Брайля – как обучают музыке незрячих детей?

Мария Себекина не видит с детства, но это не помешало ей найти свой путь, свое дело жизни. Вот уже 8 лет каждый день она самостоятельно добирается из одного конца города в другой на работу, едет на трамвае, потом еще несколько кварталов пешком. На этом пути она уже наизусть знает все светофоры и длинный подземный переход. Передвигается с помощью трости и никогда не опаздывает к своим ученикам. Таким же, как и она, незрячим или слабовидящим, но очень любящим музыку.

Мария Себекина, преподаватель филиала для незрячих и слабовидящих детей Детской музыкальной школы искусств № 19 г. Минска:

Музыкой я начала заниматься еще в детстве. Я посещала занятия в своей же музыкальной школе, где сейчас и работаю. То есть так получилось, что учителя, которые меня учили, стали моими коллегами. После окончания музыкальной школы и после окончания девяти классов общеобразовательной школы по совместительству я поступила в музыкальный колледж для незрячих, который находится в России в городе Курске. Это специализированное учебное заведение, где обучают незрячих музыкантов.

И это была первая победа над собой. Ведь уехать так далеко осмелится не каждый, но она смогла. И сегодня вспоминает то время с ностальгией. Мария Себекина:

Было нестрашно, потому что я знала, что я люблю заниматься музыкой. Плюс меня поддерживали мои педагоги музыкальной школы. Поэтому страха нет, не было. Было, наоборот, интересно.