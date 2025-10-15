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Польские железнодорожники вышли на митинг против реорганизации отрасли

15 октября 2025 16:49
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Польские железнодорожники встали на защиту своих рабочих мест. Сотни протестующих собрались перед зданием Министерства инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники выразили несогласие с планами правительства по реорганизации отрасли. Уже в начале 2026 года изменения могут вступить в силу.

Польские железнодорожники вышли на митинг против реорганизации отрасли-2

Власти Польши планируют объединить несколько предприятий в более крупные структуры. Но для многих сотрудников это означает потерю работы или ежедневные изнурительные поездки на дальние расстояния. Поэтому люди требуют от правительства немедленного диалога. Организатором акции протеста выступило польское объединение независимых профсоюзов «Солидарность».

Польские железнодорожники вышли на митинг против реорганизации отрасли-4

Мы все боимся, что сначала исчезнут заводы, а потом и отделения. Крупные центры будут объединены с более мелкими – это бессмысленно. Мы ассоциируем это прежде всего с увольнениями. Вот чего мы боимся, и вот чего железнодорожники не хотят потом услышать от министров.

Польские железнодорожники вышли на митинг против реорганизации отрасли-6

В свою очередь чиновники объясняют, что интеграция предприятий направлена на повышение эффективности и сокращение бюрократии. Однако профсоюзы скептически относятся к заверениям министров. Они считают, что план властей – есть не что иное, как попытка сократить госрасходы и сбалансировать экономический кризис.

# Польша # Протесты

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