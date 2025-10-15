Польские железнодорожники вышли на митинг против реорганизации отрасли

Польские железнодорожники встали на защиту своих рабочих мест. Сотни протестующих собрались перед зданием Министерства инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники выразили несогласие с планами правительства по реорганизации отрасли. Уже в начале 2026 года изменения могут вступить в силу.

Власти Польши планируют объединить несколько предприятий в более крупные структуры. Но для многих сотрудников это означает потерю работы или ежедневные изнурительные поездки на дальние расстояния. Поэтому люди требуют от правительства немедленного диалога. Организатором акции протеста выступило польское объединение независимых профсоюзов «Солидарность».

Мы все боимся, что сначала исчезнут заводы, а потом и отделения. Крупные центры будут объединены с более мелкими – это бессмысленно. Мы ассоциируем это прежде всего с увольнениями. Вот чего мы боимся, и вот чего железнодорожники не хотят потом услышать от министров.